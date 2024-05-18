Смена домена Twitter.com на X.com произошла только сейчас

Онлайн-сеть Илона Маска X отделилась еще на шаг от своего прежнего названия Twitter. Домен был изменен в пятницу, 17 мая, и при наборе Twitter.com пользователь автоматически перенаправляется на X.com. Раньше было наоборот, X.com по-прежнему вёл на Twitter.com, хотя от старой платформы почти не осталось и следа.

Изображение: X

Все прямые ссылки на публикации теперь переведены на новый домен. Сам Маск объявил об этом шаге в пятницу утром на канале X. Однако переход на новый домен оказался непростым. В апреле все доменные имена с упоминанием Twitter перенаправлялись на X.com.

Проблема заключалась в том, что это также затронуло все URL-адреса, которые заканчивались только на Twitter.com. Так fedetwitter.com стал fedex.com. «Подарок» фишинговым мошенникам, как написал в своем блоге эксперт по безопасности Брайан Кребс.

реклама

Twitter был приобретен Маском в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов. В середине 2023 года новый владелец объявил, что переименует сервис в X.

X.com изначально был онлайн-банком, основанным Маском в 1999 году. Год спустя компания объединилась с Confinity Питера Тиля и образовался платежный стартап PayPal. Затем компания была поглощена eBay. Домен был выкуплен Маском в 2017 году, но неизвестно, по какой цене.

В любом случае буква Х, вероятно, близка сердцу Маска. Он также использует её в названии космической компании SpaceX и даже своего сына он называет X Æ A-XII, сокращенно «X».