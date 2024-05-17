Согласно «Интерфакс», 17 мая с космодрома Плесецк запустили ракету-носитель «Союз-2.1б».

Проживающие в Карелии, Вологодской области, и конечно, в Архангельской области (где и расположен космодром Плесецк) полуночники могли этой ночью (17 мая) увидеть очень странные явления в небе. Они возникли после успешного запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б».

Фото после запуска ракеты носителя

Наблюдатели описывали это зрелище как «медузы, входящие в верхние слои атмосферы». Некоторым наблюдателям возникшие после запуска световые потоки напомнили огромного дракона в ночном небе.

Фото после запуска ракеты носителя

На севере и западе России было очень ясно, поэтому облачность не помешала запечатлеть фантастические кадры. К тому же на севере страны уже вступили в права так называемые Белые ночи.

Фото после запуска ракеты носителя

Некоторые любители космоса сравнивали яркие фейерверки на небе с праздничным салютом, которого они были лишены на празднование 9 мая.

Фото после запуска ракеты носителя

Напомним, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» был осуществлен в интересах Минобороны РФ. На борту ракеты находились космические аппараты. Накануне ряд зарубежных изданий написали, что Россия еще в феврале 2022 года начала выводить на орбиту спутники с ядерным оружием на борту для уничтожения других аппаратов.