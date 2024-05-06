Шестеро бывших пользователей обвиняют Coinbase в продаже незаконных ценных бумаг ничего не подозревающим инвесторам.

Согласно публичным судебным документам властей США, биржа криптовалют Coinbase снова стала объектом судебного иска. Иск также направлен непосредственно против управляющего директора компании.

Изображение из открытых источников Согласно обвинениям, криптовалютная биржа намеренно обманывала своих пользователей с целью продажи незаконных ценных бумаг, в частности криптовалют Solana, Polygon, Near, Decentraland, Algorand, Uniswap, Tezos и Stellar. Программа вкладов Coinbase Earn также является незаконным инвестиционным предложением.

Согласно обвинительному заключению, Coinbase выступает в качестве брокера ценных бумаг с точки зрения условий использования. Речь идет о коллективном иске шести бывших пользователей, которые теперь хотят расторгнуть свои контракты с Coinbase. Кроме того, они требуют компенсации.

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Coinbase утверждает, что криптовалюта, торгуемая на вторичном рынке, сама по себе не может быть незаконной ценной бумагой. В данном случае таким вторичным рынком является сама Coinbase.

Коллективный иск, судя по всему, основан на обвинениях Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая летом 2023 года подала собственный иск против торговой площадки. Регулятор обвиняет Coinbase в продаже незаконных ценных бумаг и упоминает различные криптовалюты, в том числе приведенные выше.

В обвинительном заключении истцы выдвигают обвинения в манипуляциях против Coinbase. Биржа намеренно завышает цены на предлагаемые криптовалюты, чтобы получить дополнительный доход за счет маркет-мейкинга.

Лишь весной 2023 года Ишан Вахи, экс-сотрудник Coinbase, был приговорен к двум годам тюрьмы после того, как его вина в инсайдерской торговле была доказана. Это был первый подобный случай в криптоиндустрии. Вахи действовал по собственной инициативе.

В новом коллективном иске Coinbase обвиняется в систематическом манипулировании рынком. Многие пользователи относятся к истцам с непониманием. Например, истцов обвиняют в том, что они подали иск из-за разочарования или неудачных инвестиций. В аналогичном судебном споре между SEC и разработчиком XRP Ripple в настоящее время ведутся переговоры о штрафе в размере двух миллиардов долларов.