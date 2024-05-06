За всю историю работы сеть первой криптовалюты обработала 1 млрд транзакций, а за последние 30 дней — 15,5 миллионов.

По данным Clark Moody и Blockchair.com, 5 мая вечером сеть биткоина превысила один миллиард завершенных транзакций. Электронная платежная система, которой всего 15 лет, достигла важной вехи, которую вряд ли кто-то мог себе представить в первые годы ее существования.

Изображение из открытых источников

Приписываемое канцлеру Отто фон Бисмарку выражение «Русские долго запрягают, но быстро едут» можно в полной мере отнести к биткоину и технологии платежей. Сеть криптовалюты в первые годы не пользовалась спросом в контексте транзакций, но затем произошел стремительные рост обрабатываемых в блокчейне переводов.

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Сети биткоина потребовалось целых 2,5 года, чтобы впервые достичь отметки в один миллион транзакций в июле 2011 года. Затем потребовалось около четырех лет, прежде чем это значение выросло до 100 миллионов. И всего за восемь лет или около того биткоин преодолел впечатляющую отметку в один миллиард транзакций.

Это событие показывает, насколько ускорилось признание и использование изобретения Сатоши Накамото. Только за последние 30 дней через сеть было обработано более 15,5 миллионов транзакций.

Совокупное количество транзакций BTC. Изображение: Blockchair.com

Недавно представленный протокол Runes, среди прочего, обеспечил дополнительный рост количества обрабатываемых транзакций. После халвинга на блоке 840 000, который был добыт 20 апреля этого года, были активированы эти так называемые Runes. Они с тех пор обеспечили увеличенный объем транзакций и, следовательно, высокие комиссии за транзакции.

Сеть установила очередной рекорд всего через несколько дней после халвинга, 23 апреля. В этот день за один день было обработано около 926 000 транзакций. Как упоминалось выше, сети потребовалось почти 2,5 года, чтобы достичь примерно того же показателя. На блоке 842 241 в конечном итоге была превышена отметка в один миллиард транзакций.

За последние 30 дней в среднем обрабатывалось 6,1 транзакций в секунду, поэтому сеть биткоин уже работает близко к своему текущему пределу мощности. Дальнейшее увеличение объема транзакций, скорее всего, приведет к «перегрузке» мемпула, а не к дальнейшему увеличению показателей транзакций.

Таким образом, возникнет естественное ограничение на осуществление транзакций, связанное с пропускной способностью сети. Это может привести к различным проблемам в долгосрочной перспективе — особенно в отношении децентрализации.



