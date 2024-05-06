Благодаря лопастям, изготовленным из клееного бруса, ветряные турбины производят на 78% меньше выбросов CO2. Есть возможность вторичной переработки лопастей.

Немецкий стартап Voodin Blade Technology утверждает, что установил первые в мире деревянные лопасти ветряной турбины. Первый прототип был построен в Бреуне, городе в центральной Германии. Деревянные ветряные турбины должны сделать ветроэнергетику еще более экологичной, чем раньше, считает соучредитель стартапа Хорхе Кастильо.

Фото: Voodin Blade Technology

Решение, над которым работает Voodin Blade Technology, имеет потенциал, поскольку ожидается, что к 2050 году ветроэнергетический сектор будет производить до 50 миллионов тонн отходов лопастей, как сообщает издание Rechargenews. Если лопасти турбин можно будет переработать, это принесет огромную пользу окружающей среде.

По данным Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии, лопасти ветряных турбин обычно изготавливаются из стекла и углеродных волокон, связанных эпоксидной смолой — материалов, которые долго разлагаются. Однако лопасти турбин энергетического стартапа из Гессена должны быть на 100% пригодны для вторичной переработки, поскольку они сделаны из древесины.

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«Использование древесины в наиболее важном, требовательном и нагруженном компоненте ветряных турбин демонстрирует преимущества возобновляемых материалов», — говорит Voodin Blade Technology.

Цель состоит в том, чтобы представить экологически чистые альтернативы классическим материалам. Для только что установленного прототипа имеющаяся система была оснащена лопастью длиной 19,3 метра. Детали изготовлены из клееного бруса (ЛВЛ), который на основе ламината считается особенно прочным и экологичным.

Предполагается, что лопасти не только можно полностью демонтировать, но и, как сообщается, они имеют два дополнительных преимущества.





«Благодаря лопастям из ЛВЛ ветряные турбины производят на 78% меньше выбросов CO 2 , а производственные затраты могут быть снижены до 20% по сравнению с текущими решениями», — говорится в пресс-релизе стартапа.

Voodin Blade Technology заявляет, что их продукт совместим с ветряными электростанциями по всему миру.

Стартап производит ЛВЛ-детали на автоматизированных фрезерных станках с ЧПУ. Коды используются для создания сложных трехмерных форм, которые в конечном итоге придают деревянной лопасти форму.

По словам соучредителя Хорхе Кастильо, технологию Voodin можно использовать для производства любого типа деталей. Особенностью, безусловно, является то, что детали из ЛВЛ производятся в любом месте, что снижает транспортные расходы и выбросы.



