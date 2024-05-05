Пилотная установка уже работает в Канаде, а крупномасштабную систему хранения энергии теперь предстоит построить в Австралии.

Канадская компания Hydrostor совмещает хранение сжатого воздуха с гидроаккумулирующими электростанциями. Их первое крупное хранилище будет построено в австралийской глубинке и будет снабжать энергией ближайший город.

Так должен выглядеть объект в Австралии. Изображение: Hydrostor

Завод в Брокен-Хилле (Австралия) использует возобновляемую энергию для работы компрессора, производящего сжатый воздух. Таким образом создается тепло, которое сохраняется на поверхности земли и используется повторно. Эта технология делает систему более эффективной.

Охлажденный воздух закачивается на глубину почти 300 метров в пещеру, заполненную водой. Пещера ранее использовалась для добычи олова, свинца и серебра. Вода поднимается по второй трубе в резервуар на поверхности земли.

реклама

Вес воды удерживает воздух под постоянным давлением, поэтому, по мнению компании, концепция подходит в качестве устройства систем длительного хранения, способного удерживать энергию в течение нескольких дней. Когда необходима энергия, воздух снова высвобождается и приводит в действие генератор, производящий электричество. В отличие от гидроаккумулирующих электростанций, турбину приводит в движение не вода, а воздух, вытесняемый водой.

Система в Австралии должна быть способна производить мощность 200 мегаватт в течение 8 часов. Ожидается, что строительство начнется в конце 2024 года и завершится в 2027 году, сообщает Wired. Еще один завод в Калифорнии также планируется построить до 2030 года. Ожидается, что станция в США будет выдавать 500 мегаватт (также в течение периода до 8 часов) и будет стоить $1,5 млрд.

Изображение: Hydrostor

У Hydrostor уже есть небольшой пилотный завод в Канаде, который работает с 2019 года. Его энергия обеспечивает мощность 1,75 мегаватт в течение 6 часов. КПД этой системы составляет около 60%. Это означает, что 40% энергии теряется.





