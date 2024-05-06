Сообщается, что у этого человека была игровая зависимость, и он не знал, что расплачивался принадлежащей церкви банковской картой.

По данным полиции, священник из США потратил $40 000 на внутриигровые покупки в Candy Crush и других мобильных играх. Для совершения покупок он использовал кредитную карту, привязанную к банковскому счету его церкви, сообщает Philadelphia Inquirer.



51-летнему мужчине было предъявлено обвинение в краже; полиция арестовала его на прошлой неделе. Однако после внесения залога в размере $250 000 его отпустили. Он был освобожден от должности священника в ноябре 2022 года, когда церковная бухгалтерия «обнаружила астрономическое количество транзакций в магазине Apple».

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На допросе священник заявил, что страдает игровой зависимостью. Однако он тратил деньги не на казино, а на то, чтобы получить преимущество в мобильных играх. Он также использовал церковную кредитную карту, чтобы купить рюкзак, планшет и набор юного химика, которые, как сообщается, он подарил своему крестнику.

По словам 51-летнего экс-священника, он не использовал церковную кредитную карту намеренно. Однако, поскольку она была подключена к его мобильному телефону, возможно, он случайно воспользовался деньгами церкви. В письменных показаниях он заявил, что «не вникает в такие технические детали».

После отстранения от служения священник отправил своему преемнику чек на $8 000. В качестве причины перевода был назван «возврат средств сообществу». Священник также в письме извинился перед своим преемником. Финансовые документы показали, что священник ранее пытался погасить задолженность по кредитной карте церкви. В итоге он погасил остаток по кредитной карте в размере $10 000 со своего собственного счета.