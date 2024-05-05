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Эксперт: Следующий сезон альткоинов начнется после весеннего затишья на рынке криптовалют
Ведущий криптовалютный аналитик Михаэль ван де Поппе считает, что сезон альткоинов (стремительный рост альтернативных биткоину монет) вряд ли начнется раньше лета.

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В начале мая биткоин держится на уровне выше $63 500, а доминирование на рынке составляет 53,5%. Некоторые альткоины также смогли значительно вырасти. Dogecoin, в частности, сильно выделяется в топ-10 и вырос на 7,5% за 24 часа (к 5 мая). Ралли мемов-токенов, судя по всему, продолжается. 

Сезон альткоинов еще не очевиден, особенно если посмотреть на торговые пары альткоинов с BTC. Это связано с тем, что они продолжают торговаться на своих минимумах в текущем цикле.
Изображение из открытых источников
Но когда, наконец, снова произойдет ралли альткоинов? В конце концов, после самого продолжительного бычьего рынка альткоинов в истории криптовалют, инвесторы долгое время ждали дальнейших ценовых рекордов.

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Ведущий аналитик Михаэль ван де Поппе предполагает в новом посте на платформе X, что сезон альткоинов вряд ли начнется раньше лета, что дает инвесторам время войти на рынок. Основная причина этого заключается в том, что розничный сектор в настоящее время практически неактивен на криптовалютных рынках, в то время как биткоин близок к своему историческому максимуму. 

Ван де Поппе утверждает, что многие розничные инвесторы обычно вкладывают средства в альткоины. Если эти инвесторы увидят, что биткоин остается стабильным или растет, это может повысить их уверенность в повторном ралли альткоинов.

Как только эти инвесторы начнут проявлять новый интерес и инвестировать в альткоины, это может привести к более широкому и сильному ралли рынка. Таким образом, прогнозируемое время ралли летом дает представление о том, когда можно ожидать увеличения вовлеченности и притока капитала в альткоины. Обычно на финансовых рынках летом наблюдается спад. Но инвесторы могут использовать это время, чтобы подготовиться к последующему ралли и создать мощный портфель альтернативных биткоину активов.

В сезон альткоинов готовность инвесторов идти на риск значительно возрастает, что часто отражается в росте так называемых мем-монет. Эти криптовалюты, известные своей высокой волатильностью и популярностью, часто обусловленной социальными сетями, требуют готовности идти на риск. Когда спекулятивный капитал активно ищет возможности получения высокой прибыли, мем-монеты привлекают внимание. Трейдеры, привлеченные потенциальной краткосрочной прибылью, все активнее инвестируют в эти монеты, что может привести к быстрому росту цен. Это отражает общий повышенный аппетит к риску на рынке. Некоторые проекты могут оказаться прибыльными уже в мае 2024 года.

Так, Dogeverse зарекомендовал себя как популярный инвестиционный инструмент в пространстве мем-монет с момента своего запуска в апреле 2024 года. Сумма в более чем $13 млн, уже собранная в ходе предпродаж, демонстрирует большой интерес инвесторов. Ключевым преимуществом Dogeverse является его мультичейн-совместимость, которая позволяет привлекать капитал из различных экосистем блокчейнов, значительно увеличивая ликвидность. Эта техническая гибкость максимизирует доступность для широкой базы инвесторов. По словам разработчика, эта особенность существенно отличает Dogeverse от других мем-монет.

Учитывая растущие цены при предварительной продаже и доходность стейкинга более 70%, Dogeverse кажется привлекательным для новых пользователей, которые уже могут накопить монеты до начала публичных торгов на торговых площадках.

#криптовалюты #биткоин #альткоины
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