Американские военные чиновники полагают, что Китай хочет еще больше расширить свой контроль в Южно-Китайском море с помощью размещенных на кораблях АЭС. В России уже есть плавучая атомная электростанция.

Китай планирует эксплуатировать плавучие станции с ядерными реакторами в Южно-Китайском море уже более десяти лет. Электростанции могут быть использованы для поддержки в этом регионе китайских военных операций.

Об этом газете Washington Post стало известно от командующего США в регионе и от сотрудников Госдепартамента США. Они рассматривают это развитие событий с большой обеспокоенностью, поскольку видят угрозу безопасности региона.

Фото: CGN

реклама «Мы обеспокоены развертыванием плавучих атомных электростанций», — заявил газете Washington Post высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

Таким образом, считается, что китайские военные операции в Южно-Китайском море сопоставимы с операциями времен холодной войны, когда США противостояли СССР. По сообщениям китайских СМИ, Китай хочет еще больше расширить военный контроль в регионе.

Китай начал разработку плавучих атомных электростанций в 2010 году. По сообщениям китайских СМИ, с 2016 года Китай планирует разместить 20 из них в Южно-Китайском море для содействия экономическому развитию региона, поиска нефтяных месторождений и опреснения морской воды. При этом уже тогда говорили о вариантах военного развертывания. Плавучие атомные электростанции также называют «атомными авианосцами», оснащенными истребителями и ракетными системами.

Всего будет 3 различных типа плавучих электростанций. Согласно отчету Международного агентства по атомной энергии за 2022 год, строительство первого корабля, как ожидается, начнется в этом году, а второй прототип, как сообщается, находится на продвинутой стадии планирования. Первая плавучая электростанция должна была быть готова в 2021 году, но затем от этих планов отказались из соображений безопасности.

Пока Россия — единственная страна, где действует плавучая атомная электростанция. «Академик Ломоносов» находится в эксплуатации с конца 2019 года.

Первый в мире промышленный плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов». Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Это многоэтажная когенерационная установка на барже. В состав огромного комплекса входят 2 реактора типа КЛТ-40С. Подобные установки также используются для питания атомных ледоколов. На плавучем ядерном реакторе также имеются 2 паротурбинные установки.

Активисты-экологи опасаются, что плавучие электростанции могут привести к радиоактивному загрязнению морской воды, как это произошло после катастрофы на Фукусиме в Японии в 2011 году. Плавучий реактор не достаточно защищен от подводных атак или цунами, которые часто случаются в регионе.