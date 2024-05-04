Есть веские основания полагать, что OpenAI может представить 9 мая совершенно новый продукт.

Производитель ChatGPT OpenAI может стать прямым конкурентом Google в самом ближайшем будущем. Есть признаки того, что новая поисковая система на базе ChatGPT будет запущена в четверг, 9 мая. Руководитель OpenAI Сэм Альтман. Изображение из открытых источников

Для поисковика уже создан поддомен search.chatgpt.com и соответствующий SSL-сертификат. Если сейчас попытаться получить доступ к домену, то на экране всплывает сообщение «Страница не найдена». Что именно сможет делать поисковая система ChatGPT, пока неизвестно.

В принципе, поисковая система с генеративным ИИ не является чем-то совершенно новым. Инвестор OpenAI Microsoft уже давно пытается отобрать долю рынка у Google, обогащая поиск Bing искусственным интеллектом. До сих пор об успехе нельзя было сказать наверняка; серьезного оттока пользователей из Google в пользу Bing не произошло.

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Руководитель OpenAI Сэм Альтман в прошлом четко заявил о планах создания поисковой системы компании. В мартовском подкасте он пожаловался на рекламу в Google.

«При поиске Google показывает 10 синих ссылок, 13 рекламных объявлений, а затем снова 10 синих ссылок. Этот способ найти информацию устарел», — сказал Альтман.

Генеративный искусственный интеллект станет совершенно новой основой для поиска в интернете. По словам руководителя OpenAI, никому еще не удалось найти оптимальный интерфейс, соединяющий большие языковые модели (LLM) и поиск.