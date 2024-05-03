В Германии впервые используются зарядные станции, которые органично вписываются в тротуар.

В Кёльне и небольшом городе Нёрфених в земле Северный Рейн-Вестфалия вот уже несколько дней эксплуатируются зарядные станции для электромобилей, которые спроектированы так, чтобы быть максимально незаметными. Они имеют форму тротуарного бордюра. Можно припарковать машину рядом со станцией, подключить зарядные кабели для электромобилей и запустить процессы зарядки с помощью датчика NFC.

Незаметная зарядная станция на обочине тротуара для электромобилей, разработанная Rheinmetall. Источник изображения: Rheinmetall Встроенные в бордюры зарядные станции (или стилизованные под это ограждение станции) — разработка компании Rheinmetall. Оборонная компания, которая также активно работает в других секторах, хочет создать «незаметный, компактный и устойчивый вариант зарядки», который можно «легко интегрировать в существующую городскую инфраструктуру». Кёльн и Нёрфених были выбраны для реализации двух пилотных проектов с новым решением для зарядки.

Как сообщает издание Autozeitung, работы над такой станцией заняли более двух лет. Концепция была впервые представлена на конференции по мобильным технологиям в 2022 году. Интегрируя станции в инфраструктуру, города могут избавиться от необходимости установки громоздких зарядных станциях в будущем. Обычно такие станции занимают много места. Кроме того, можно создать несколько зарядных станций – одну за другой – вдоль параллельных парковочных зон.

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Зарядное устройство работает с евроразъёмом типа 2 и мощностью зарядки до 22 киловатт. С помощью этого решения станции с несколькими зарядными точками также можно расширить модульно. Можно установить ограниченное количество станций и оставить место для расширения, используя «пустые» пространства тех же размеров в бордюрах .

Эта концепция, похоже, вызывает живой интерес со стороны властей других городов.

«Я могу подтвердить, что ведутся переговоры с другими городами Рурской области по поводу внедрения этого решения», — сообщил СМИ представитель Rheinmetall.

Зимой такие станции должны оставаться чистыми от снега и льда благодаря встроенной обогревательной системе.