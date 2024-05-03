Новый ИИ-помощник Amazon Q помогает создавать генеративные приложения с поддержкой искусственного интеллекта на основе данных компании. Также Amazon выпустила помощников Business и Developer.

Amazon Web Services (AWS) выпустила Amazon Q, рабочего помощника на базе генеративного искусственного интеллекта. Компании смогут ускорить разработку программного обеспечения и лучше использовать внутренние данные.

AWS также представляет Amazon Q Apps — функцию, которая позволяет создавать генеративные приложения с поддержкой искусственного интеллекта на основе данных компании, не требуя знаний программирования. Об этом компания сообщает на своем сайте.

Источник изображения: Amazon / Canva Pro

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Amazon Q Developer помогает разработчикам развиваться быстрее и увереннее, генерируя предложения и рекомендации по коду практически в реальном времени. Функциональность настройки позволяет Q использовать внутреннюю кодовую базу клиента для предоставления более релевантных рекомендаций по коду. Согласно AWS, интеллектуальная собственность клиентов защищена. Q также сканирует код на наличие труднообнаруживаемых уязвимостей и автоматически предлагает корректирующие действия.

Инструменты позволяют Amazon Q самостоятельно выполнять такие задачи, как реализация функций, документация, рефакторинг кода и обновление программного обеспечения. Будучи связанным с AWS, Q помогает IT-специалистам оптимизировать свои облачные среды, диагностировать и устранять ошибки, а также создавать конвейеры ETL.

Чат-бот с искусственным интеллектом является одним из нескольких, наряду с GitHub Copilot, Tabnine, Replit AI, Devin или Magic.dev, которые хотят так или иначе облегчить работу разработчиков. Однако благодаря связи с Amazon Web Services, ведущим поставщиком облачных услуг, Q, вероятно, имеет преимущество в распространении.

Также стоить обратить внимание на Amazon Q Business — это помощник на рабочем месте, работающий на основе генеративного искусственного интеллекта, который может отвечать на вопросы, создавать сводки, генерировать контент и выполнять задачи на основе данных в системах компании.

С помощью Amazon Q сотрудники могут создавать генеративные приложения искусственного интеллекта на основе данных своей компании, описывая желаемое приложение на естественном языке. Q подключается к более чем 40 широко используемым бизнес-инструментам и ищет все данные, обобщает их и анализирует тенденции.

По словам AWS, Amazon Q был разработан с учетом безопасности и конфиденциальности. Он интегрируется с существующими идентификаторами, ролями и правами доступа клиента. Клиенты могут ограничивать деликатные темы, блокировать ключевые слова и отфильтровывать нежелательный контент.

Amazon Q также внедряет свою генеративную технологию искусственного интеллекта в сервис BI Amazon QuickSight, чтобы бизнес-аналитики могли создавать информационные панели BI и истории данных.

Новое предложение явно призвано усилить облачные сервисы AWS. В число клиентов уже входят многие крупные компания, в том числе автомобильные гиганты:

BMW

Blackberry

BT Group

Toyota Connected North America

GoDaddy

National Australia Bank

Netsmart

Novacomp

Persistent Systems

Smartsheet

Sun Life.

Amazon Q Business стоит $20 в месяц на пользователя, Amazon Q Developer — $25.