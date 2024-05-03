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kosmos_news
Gizmodo: Потерянный в космосе небольшой спутник практически невозможно обнаружить
Астроном в разговоре с Gizmodo объяснил, как сложно найти пропавший спутник в космосе.

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Когда в 1974 году ВВС США вывели на орбиту небольшой спутник, поначалу всё шло по плану. Но после того, как проходящий рядом разведывательный спутник KH-9 Hexagon поменял траекторию аппарата меньшего размера, произошёл очень неприятный инцидент. Мини-спутник под названием «Инфракрасный калибровочный шар» (S73-7) исчез в глубинах космоса.
Фото: ЕКА
С апреля 1974 года спутник высотой 66 см больше нельзя было отследить. Он находился где-то на орбите на высоте около 800 километров. В 1990-х годах S73-7 ненадолго появился, прежде чем контакт с небольшим спутником снова был потерян.

Пробыв на орбите Земли 25 лет, на этой неделе он был снова обнаружен. 18-я эскадрилья космической обороны Космических сил США зафиксировала местоположение 50-летнего спутника.

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Если такой маленький спутник потерян, его может быть особенно трудно обнаружить, рассказывает порталу Gizmodo астроном Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. Конечно, чем больше спутник, тем легче его отследить.

Если спутник больше не передает идентификационные данные, приходится полагаться, в том числе, на радиолокационную сигнатуру объекта. Также предпринимается попытка выровнять орбиту. В конце концов, астрофизики обычно узнают, где должен в теории находиться потерянный аппарат.

Но если он окажется в районе с интенсивным движением других объектов и где уже летает много космического мусора, то его отследить его будет практически невозможно, сказал Макдауэлл.

По оценкам Европейского космического агентства, количество мусора на околоземной орбите составляет более 170 миллионов. Однако подавляющее большинство из них имеют размер менее 1 миллиметра и поэтому такие объекты не могут быть обнаружены или идентифицированы.

По данным Европейского космического агентства, около 670 000 объектов на орбите имеют размер более 1 сантиметра и 29 000 — больше 10 сантиметров. По данным Федерации американских ученых, идентифицированы около 55 000 обломков от спутников и ракет. 27 000 из них находятся под постоянным наблюдением Космических сил США.

#технологии #космос #спутник
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