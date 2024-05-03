Новая операционная система предназначена для обеспечения персонализированного и интеллектуального просмотра страниц на Apple.

Ожидания в отношении будущей операционной системы iPhone в этом году необычайно высоки. После того, как Google и Samsung добавили функции искусственного интеллекта в свои смартфоны, Apple вынуждена интегрировать аналогичные функции ИИ в свой iPhone.



Фото: REUTERS

Неоднократно сообщалось, что iOS 18 станет самым большим обновлением в истории iPhone. Конкретная информация о том, какие новые функции можно ожидать, пока довольно расплывчата.

реклама

Появилась информация об ИИ-возможностях нового браузера Safari. Для тех, кто использует другое браузерное приложение на своем iPhone, нововведения могут стать веской причиной переключиться на браузер по умолчанию.

По данным Apple Insider, переход к функциям ИИ будет сопровождаться перестройкой пользовательского интерфейса. Все инструменты должны быть собраны централизованно в одном месте и больше не будут распределяться по меню общего доступа, адресной строке и меню настроек, как раньше.



В новом меню Safari можно увидеть новые функции ИИ. Изображение: Apple Insider

Появится ИИ-инструмент для обобщения содержания сайта, возможно, в виде коротких тезисов. Samsung интегрировала аналогичную функцию в собственный браузер на своих сотовых смартфонах премиум-класса.

В отличие от Samsung, ИИ Apple должен выполнять эту работу непосредственно на iPhone. С помощью Galaxy AI от Samsung данные отправляются в облако, где они обрабатываются.

Еще одним ключевым компонентом нового браузера Safari станет «Web Eraser». Благодаря этому решению пользователи могут скрывать нежелательный контент и получать полностью персонализированные материалы. Прежде всего, это решение можно использовать для удаления мешающих рекламных баннеров, а также целых частей сайтов.

Чтобы гарантировать, что пользователи ничего не пропустят посредством таких настроек, Apple будет сообщать им, что определенный контент будет скрыт при повторном посещении сайта. Конечно, должна быть возможность быстро вернуться на исходный сайт.



«Circle to Search» Samsung. Изображение: Samsung

Google и Samsung уже предоставили своим смартфонам общесистемный визуальный поиск с помощью функции «Circle to Search». Например, если пользователь хочет узнать побольше о каком-то объекте на фото, он обводит его, и Google предоставляет соответствующие результаты, используя распознавание изображений и поиск в интернете.

iOS 18 должна добавить в iPhone очень похожую функцию. Она должна позволить осуществлять поиск по изображениям на смартфонах Apple. Визуальный поиск должен работать на всей системе iOS, в том числе в браузере Safari. Однако ожидается, что эта функция будет запущена не раньше 2025 года.

Apple представит свои новые iPad в следующий вторник, 7 мая, но неизвестно, будут ли озвучены на мероприятии какие-либо новости о функциях ИИ. Вероятно, на конференции разработчиков WWDC, которая начнется 10 июня, Apple презентует iOS 18.

Первая версия новой операционной системы iPhone для разработчиков должна быть выпущена незадолго до выступления на WWDC. Ожидается, что публичная бета-версия будет выпущена летом. А полноценная версия iOS 18 будет доступна для загрузки, когда осенью появятся новые iPhone.