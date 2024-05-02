Настроения на крипторынке ухудшаются, пишут эксперты криптобиржи Bitfinex. BTC может как подняться, так и упасть на $10 000.

Из-за недавнего падения биткоина ниже отметки в $60 000 после отсутствия снижения процентных ставок в США, криптоиндустрия ожидает напряженных недель и месяцев, которые могут последовать за этим решением ФРС.

Изображение из открытых источников В настоящее время не ожидается никаких краткосрочных действий Федеральной резервной системы по снижению процентных ставок, и рисковые активы, такие как BTC, остаются довольно непривлекательными. Согласно текущему анализу криптобиржи Bitfinex, это может наглядно отразиться на ценообразовании в ближайшем будущем.

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Доминирование биткоина на рынке криптовалют снижается, Ethereum и другие альткоины показывают себя лучше, чем BTC, говорится в отчете. После халвинга инвесторы часто сосредотачиваются на альткоинах, поскольку они обещают потенциально более высокую прибыль. Устойчивая динамика Ethereum по отношению к биткоину предполагает, что рынок открыт для альткоинов, и предвещает серьезное изменение тенденции.

«Рост экономики США замедлился до 1,6% в первом квартале, что ниже долгосрочного прогноза Федеральной резервной системы на уровне 1,8%, впервые со второго квартала 2022 года. Экономика продолжает страдать от устойчиво высокой инфляции, что представляет собой сложную задачу для центрального банка», — говорится в докладе.

Это привело к тому, что ФРС не снизила процентные ставки, на что рынок криптовалют отреагировал негативно. Согласно отчету Bitfinex, следует быть готовым к консолидации цены биткоина в ближайшие несколько месяцев — вполне вероятно, что BTC может подняться или упасть на $10 000 по сравнению с текущей ценой около $58 000.

В любом случае все уже привыкли к этому с конца февраля 2024 года: с тех пор BTC колебался между $57 000 и новым историческим максимумом в $73 750 в марте и апреле. Анализ Bitfinex также косвенно говорит о том, что нового исторического максимума ожидать не стоит.

Этому выводу способствуют настроения на рынке. После халвинга в середине апреля аппетит к криптоактивам снизился; индекс страха и жадности на данный момент нейтрален и составляет 47 пунктов, что уже не так низко, как в октябре 2023 года. Это означает, что недавняя шумиха вокруг спотовых ETF и халвинга на данный момент закончилась. Объем торгов на криптобиржах также вернулся к уровню конца 2023 года.

Однако в долгосрочной перспективе в этом нет ничего необычного. Ранее после халвинга цена BTC в основном консолидировалась, и серьезные движения вверх произошли снова только спустя нескольких месяцев. В любом случае, похоже, что биткоину больше не грозит опасность падения ниже $40 000 — уровня, который был немыслим всего несколько лет назад.

Эксперты склонны предполагать, что большой бычий рост курса произойдет только спустя некоторое время после четвертого халвинга и что самый последний рекордный максимум для BTC был просто результатом одобрения биткоин-ETF.