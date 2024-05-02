Стартап Anthropic готов конкурировать с OpenAI со своим ИИ-инструментом Claude, который отныне доступен в приложении для iOS и для использования компаниями.

В 2023 году ChatGPT определенно был самым популярным ИИ-продуктом в магазинах приложений, но в 2024 году ситуация может измениться. По крайней мере, конкурирующий с OpenAI стартап Anthropic активно работает над атакой на лидера рынка на всех возможных фронтах.

После того, как молодая компания, основатели которой откололись от OpenAI, представила ИИ-модель, аналогичную GPT-4 (Claude 3), этот инструмент теперь доступен в приложении для iOS и «командном» пакете («Team») для использования компаниями.

Claude на iPhone. Фото: Anthropic

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Итак, прежде всего, приложение доступно для iOS. В настоящее время Claude 3 есть только в App Store в США, то есть не в странах ЕС.

Можно довольно быстро найти в магазине приложение, которое так и называется Claude. Затем можно обновить бесплатную стандартную версию приложения до версии «Pro» за плату в размере $20 в месяц. В платной версии приложения можно задавать вопросы чат-боту Claude 3 Opus, лучшей модели искусственного интеллекта Anthropic на сегодняшний день.

Можно также загружать или делать фотографии, чтобы распознавать объекты или людей. Claude 3 удивительно быстро и точно описывает то, что изображено на фотографии. Конечно, люди не идентифицируются, но пол, возраст и т. д. распознаются очень хорошо.

Наконец, можно загружать документы, такие как PDF-файлы, чтобы проанализировать их, например, чтобы подвести итог длинному документу. Как и во всех моделях ИИ, в ответах могут быть ошибки, поэтому всегда следует всё проверять еще раз.

Anthropic пытается бросить вызов доминированию ChatGPT в мобильном пространстве: новый план «Team» — это попытка найти поддержку в корпоративном секторе.

«Claude позволяет компаниям разрабатывать свои рабочие процессы на основе индивидуальных потребностей и целей своих команд, а не ограничиваться существующими инструментами. Разработанный с учетом требований безопасности и конфиденциальности, Claude помогает защитить конфиденциальную деловую информацию», — заявляют в компании.

Пакет «Team» стоит $30 за пользователя в месяц; должно быть не менее 5 учетных записей. Тогда пользователи получают доступ ко всем профессиональным функциям и, следовательно, к самым эффективным моделям искусственного интеллекта Opus, Sonnet и Haiku.