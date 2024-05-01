Криптовалютная биржа Coinbase интегрирует сеть Lightning Network для быстрых транзакций биткоина. Это решение второго уровня для блокчейна BTC.

Крупнейшая в США криптовалютная биржа Coinbase 30 апреля начала интеграцию сети Lightning Network на базе биткоина. Об этом шаге было объявлено несколько месяцев назад.

Coinbase объявила 3 апреля этого года о заключении партнерства с поставщиком услуг Lightning Lightspark. И во вторник интеграция началась.

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Интегрируя технологию второго уровня для блокчейна биткоина, Coinbase позволяет пользователям проводить транзакции с BTC быстрее и дешевле. Однако новая функция еще не активирована для клиентов во всех регионах.

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Конкурирующие биржи, такие как Kraken или Binance, уже давно включили Lightning Network в свои сервисы. Компания, основанная Брайаном Армстронгом, не торопилась, несмотря на высокий потребительский спрос.

Сеть Lightning, построенная на основе биткоина, обеспечивает мгновенные транзакции монет вне сети BTC за небольшую комиссию. С момента запуска в 2017 году сеть Lightning Network продолжала расти, что привело к увеличению спроса со стороны клиентов криптобиржи. Благодаря этой интеграции клиенты Coinbase теперь могут мгновенно отправлять, получать или платить биткоинами через Lightning прямо из своей учетной записи Coinbase.

Виктор Бунин, руководитель отдела интеграции Lightning в Coinbase, также подчеркнул большой вклад сети Lightning в развитие общества и распространения криптовалюты.

Растущее распространение биткоина увеличивает экономическую свободу в мире. Я очень рад, что наша интеграция с Lightning работает и сделает биткоин более полезным и доступным во всем мире.

Виктор Бунин

Как поставщик услуг, Coinbase взимает комиссию в размере 0,1% за транзакции Lightning, что значительно ниже стандартной комиссии по банковской карте.

Благодаря интеграции Lightning Network с Coinbase стоимость отправки BTC по всему миру в 20 раз меньше, чем в среднем 2%, взимаемые за транзакции по кредитным картам.

Coinbase

Тот факт, что криптовалютная биржа, к которой в биткоин-сообществе относятся в основном критически, теперь поддерживает сеть Lightning, имеет большое значение. Coinbase исторически находилась в лагере, который позиционировал себя в пользу масштабирования биткоина в основной сети и против решений второго уровня — даже если сегодня биржа действует так, как будто она всегда поддерживала разработки в экосистеме BTC.

Согласно заявлению самой торговой площадки, биткоин — один из самых важных активов в мире криптовалют, и с момента своего создания биржа поддерживала экосистему криптовалюты посредством многочисленных инвестиций через Coinbase Ventures. Добавление поддержки Lightning способствует росту криптоэкосистемы за счет увеличения полезности для миллионов клиентов Coinbase.

Сеть Lightning Network является ответом на ограниченные возможности масштабирования биткоина и за последние годы зарекомендовала себя как подходящее решение для быстрых и экономичных транзакций. Тот факт, что крупнейшая криптобиржа США теперь поддерживает решение второго уровня, является позитивным. Удобство использования Lightning достигается за счет более высокой ликвидности и дополнительных участников.