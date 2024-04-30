Полеты приостановлены на месяц. Прибалтийские страны обвинили Россию в том, что она глушит GPS в районе Балтийского моря.

Финская авиакомпания Finnair предлагает ежедневное сообщение между Хельсинки и Тарту в Эстонии. За последние несколько дней два из этих рейсов пришлось отменить на полпути. Самолет не смог приземлиться в Тарту, поскольку там был нарушен сигнал GPS.

Финская авиакомпания вынуждена отменить рейсы. Изображение: APA

Теперь Finnair отменила все рейсы в Тарту до конца мая. Только когда будет найдено решение, не требующее сигнала GPS при посадке в Эстонии, финская авиакомпания сможет снова приземлиться в аэропорту.

Скриншот с сайта Flightradar24

В Эстонии наблюдаются все более целенаправленные сбои в спутниковой навигации GPS. По данным властей балтийского государства, помехи сигналу GPS передаются из Ленинградской области — стоит отметить, что доказательств таким заявлениям нет.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал произошедшее «гибридным нападением» со стороны РФ.

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«Они ставят под угрозу население и безопасность Эстонии», — сказал он Financial Times.

Пилоты Finnair также сообщают об увеличении помех GPS с 2022 года, особенно вблизи Калининграда, Черного моря, Каспийского моря и восточного Средиземноморья.

На этой карте Flightradar24 показано, где происходят помехи GPS. Скриншот с сайта Flightradar24

Помехи GPS не следует путать с подменой GPS. В то время как глушение GPS просто блокирует сигнал позиционирования, подмена GPS предполагает подачу самолету (или дрону) измененного сигнала. Эта подмена позволит самолетам взять новый курс и изменить пункт назначения.