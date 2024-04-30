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Финская авиакомпания Finnair предлагает ежедневное сообщение между Хельсинки и Тарту в Эстонии. За последние несколько дней два из этих рейсов пришлось отменить на полпути. Самолет не смог приземлиться в Тарту, поскольку там был нарушен сигнал GPS.
Теперь Finnair отменила все рейсы в Тарту до конца мая. Только когда будет найдено решение, не требующее сигнала GPS при посадке в Эстонии, финская авиакомпания сможет снова приземлиться в аэропорту.
В Эстонии наблюдаются все более целенаправленные сбои в спутниковой навигации GPS. По данным властей балтийского государства, помехи сигналу GPS передаются из Ленинградской области — стоит отметить, что доказательств таким заявлениям нет.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал произошедшее «гибридным нападением» со стороны РФ.
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«Они ставят под угрозу население и безопасность Эстонии», — сказал он Financial Times.
Пилоты Finnair также сообщают об увеличении помех GPS с 2022 года, особенно вблизи Калининграда, Черного моря, Каспийского моря и восточного Средиземноморья.
Помехи GPS не следует путать с подменой GPS. В то время как глушение GPS просто блокирует сигнал позиционирования, подмена GPS предполагает подачу самолету (или дрону) измененного сигнала. Эта подмена позволит самолетам взять новый курс и изменить пункт назначения.