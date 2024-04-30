30 апреля на гонконгской фондовой бирже начались торги шестью спотовыми ETF на основе биткойна и Ethereum. Биткойн оказался более популярен, чем ETH.

Рано утром 30 апреля, в 4:30 по московскому времени (9:30 утра по местному времени), стартовали торги шестью спотовыми ETF на биткойн и Ethereum на Гонконгской фондовой бирже (HKEX). Начало торгов – в прямом смысле этого слова – было ознаменовано торжественной церемонией. На ней были представлены эмитенты ETF: China Asset Management Company, Harvest Global Investment и Hashkey Exchange, которая запускает инвестиционные продукты совместно с Bosera Asset Management.

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Первый день торгов в Гонконге завершился в 11 часов утра по московскому времени, и уже опубликованы первые данные. Несмотря на высокий уровень интереса и заранее ожидаемые результаты, общий объем торгов первых шести спотовых ETF на основе биткойна и Ethereum достиг лишь 87,58 миллионов гонконгских долларов (приблизительно 12 миллионов долларов США) на момент закрытия рынка.

Это делает объем торгов гонконгскими ETF каплей в море по сравнению с тем, что произошло в США 11 января этого года.

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В первый день торгов американскими биткоин-ETF зафиксирован объем торгов в $4,6 миллиарда, что превышает объем торгов в Гонконге в 383 раза.

Колин Ву, аналитик и журналист

Цена биткойна утром 30 апреля выросла в ожидании хороших результатов в первый день торгов инвестиционными продуктами в Гонконге, но из-за разочарования низкими объемами торгов уже днем вернулась к прежнему уровню.

Оценив первые цифры и данные, можно сказать, что около 80% объема торгов приходилось на BTC. Общая стоимость биткойн-ETF, номинированных в гонконгских долларах, составила почти 68 миллионов гонконгских долларов. Кроме того, объемы ETF в долларах США и китайских юанях оказались существенно меньше. Данные о фактических притоках в инвестиционные продукты в первый день торгов, вероятно, будут опубликованы позднее.

После слабого запуска спотовых ETF в Гонконге внимание теперь обращено на будущие стратегии и корректировки, которые могут потребоваться для увеличения интереса к таким продуктам и, следовательно, инвестиций. Будут ли ответственные лица предпринимать шаги для повышения осведомленности о новых продуктах среди потенциальных инвесторов? Это главный вопрос. Просвещение эмитентов и соответствующая реклама были эффективным средством и в США. Кроме того, ключевую роль может сыграть дальнейшее развитие нормативно-правовой базы в Гонконге и на других азиатских рынках.

Позитивные изменения могут помочь привлечь больше международных инвесторов для увеличения ликвидности и объема торгов. Эмитентам Гонконга еще предстоит пройти долгий путь, чтобы приблизиться к успеху американских ETF.