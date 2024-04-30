Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
В Гонконге неудачно стартовали торги спотовыми ETF на базе биткойна и Ethereum
30 апреля на гонконгской фондовой бирже начались торги шестью спотовыми ETF на основе биткойна и Ethereum. Биткойн оказался более популярен, чем ETH.

реклама

Рано утром 30 апреля, в 4:30 по московскому времени (9:30 утра по местному времени), стартовали торги шестью спотовыми ETF на биткойн и Ethereum на Гонконгской фондовой бирже (HKEX). Начало торгов – в прямом смысле этого слова – было ознаменовано торжественной церемонией. На ней были представлены эмитенты ETF: China Asset Management Company, Harvest Global Investment и Hashkey Exchange, которая запускает инвестиционные продукты совместно с Bosera Asset Management.
Изображение из открытых источников
Первый день торгов в Гонконге завершился в 11 часов утра по московскому времени, и уже опубликованы первые данные. Несмотря на высокий уровень интереса и заранее ожидаемые результаты, общий объем торгов первых шести спотовых ETF на основе биткойна и Ethereum достиг лишь 87,58 миллионов гонконгских долларов (приблизительно 12 миллионов долларов США) на момент закрытия рынка.

Это делает объем торгов гонконгскими ETF каплей в море по сравнению с тем, что произошло в США 11 января этого года.

реклама


     В первый день торгов американскими биткоин-ETF зафиксирован объем торгов в $4,6 миллиарда, что превышает объем торгов в Гонконге в 383 раза.
Колин Ву, аналитик и журналист

Цена биткойна утром 30 апреля выросла в ожидании хороших результатов в первый день торгов инвестиционными продуктами в Гонконге, но из-за разочарования низкими объемами торгов уже днем вернулась к прежнему уровню.

Оценив первые цифры и данные, можно сказать, что около 80% объема торгов приходилось на BTC. Общая стоимость биткойн-ETF, номинированных в гонконгских долларах, составила почти 68 миллионов гонконгских долларов. Кроме того, объемы ETF в долларах США и китайских юанях оказались существенно меньше. Данные о фактических притоках в инвестиционные продукты в первый день торгов, вероятно, будут опубликованы позднее.

После слабого запуска спотовых ETF в Гонконге внимание теперь обращено на будущие стратегии и корректировки, которые могут потребоваться для увеличения интереса к таким продуктам и, следовательно, инвестиций. Будут ли ответственные лица предпринимать шаги для повышения осведомленности о новых продуктах среди потенциальных инвесторов? Это главный вопрос. Просвещение эмитентов и соответствующая реклама были эффективным средством и в США. Кроме того, ключевую роль может сыграть дальнейшее развитие нормативно-правовой базы в Гонконге и на других азиатских рынках. 

Позитивные изменения могут помочь привлечь больше международных инвесторов для увеличения ликвидности и объема торгов. Эмитентам Гонконга еще предстоит пройти долгий путь, чтобы приблизиться к успеху американских ETF.

#криптовалюты #биткоин #ethereum #трейдинг #гонконг #etf
+
Написать комментарий (0)
Российское отделение криптобиржи Beribit отказыват клиентам в снятии средств
Bloomberg: Австралийская биржа ценных бумаг одобрит биткоин-ETF до конца 2024 года
CoinDesk: Основатель криптокошелька Samourai Wallet вышел под залог, не признав вину
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия примет участие в масштабном проекте Трансафганской железной дороги
1
Армия США представила последнюю разработку техники – 12-тонный тяжелый танк RACER Heavy Platform
7
Композитор Жан-Мишель Жарр стал первым пассажиром во время полета аэромобиля AirCar
1
Reuters: Вторую атомную электростанцию ​​в ОАЭ построят «молниеносно»
+
Российские инженеры запатентовали малозаметный реактивный БПЛА в аэродинамической схеме "утка"
1
Рост платежей через СБП снижает востребованность банковских карт
12
Компания HMD возродит телефон 1999 года выпуска Nokia 3210 в 2024 году
2
Из-за проблем при разработке Samsung Galaxy Tab S10 Ultra может быть отложен
+
Китайский производитель электрокаров BYD рассчитывает на увеличение продаж
+
Xiaomi представила новую модель пауэрбанка с доступной емкостью 20000 мАч
1
В Кисловодске начались съемки семейного фэнтези «Армариус. Тайна Красной планеты»
1
Производители микросхем инвестируют свыше 300 миллиардов долларов на производство в США
+
NikiStudio опубликовала документальный фильм о создании Baldur's Gate 3 на русском языке
+
В России началось строительство корпуса реактора для расширения АЭС «Пакш»
+
БАМ связали с крупнейшей речной артерией России
+
США готовятся начать восстановление своих закрытых атомных электростанций
+
Financial Times позволила OpenAI использовать свои материалы
+
ВС РФ впервые доставили трофейный танк Abrams в Москву
3
Renault Duster нового поколения выйдет на мировой рынок уже в мае: «дизелей» больше нет, зато есть «гибриды»
+
На рынках США и Европы появились видеокарты GeForce RTX 4090 с удалённым графическим чипом
4

Популярные статьи

Asia Times: В обмен на передовые чипы РФ отправляет в Гонконг много золота и драгоценных камней
6
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
46
Как понять, что пришло время переустановить Linux
102
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
91
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
37
Итоги гоночного уик-энда 27-28 апреля
+
Обзор игры Half-Life 2 Episode One - Гордон снова вернулся
3
Почему не стоит покупать готовый компьютер - cравнение с самостоятельной сборкой
8
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
4
Массовая волна банов Xbox - как уберечь свой аккаунт
2

Сейчас обсуждают

Maxim Maximus
19:05
На все ваши сопли есть один лишь ответ, У Нвидия драйверы есть, а у АМД - нет.
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
ev_rus
18:53
Ты где видел, чтобы пользователи НВ по поводу игр где то плакали, ну серьезно? Базарить то все можно. Вчера только в Стиме по поводу игры Протокола пишу в комментах, а там один пишет, типа до сих пор ...
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Oltaviro Oltaviro
18:51
Вы правы. Ваши бредовые перлы лучше не читать
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
aleximus777
18:43
Все-таки нельзя судить о минимально необходимой видеопамяти таким образом, можно говорить лишь что памяти явно хватает. Опять приведу многострадальный непропатченый Control. На 1080 постепенно отъедал...
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
ALFik
18:39
Текстура на картинке слева выглядит естественней.
NVIDIA RTX Remix получает поддержку DLSS 3.5 с «реконструкцией лучей» Ray Reconstruction
Ezdiumno_ru
18:36
Чем переустанавливать Linux, лучше переустановить самого Chimbal. Причём, сразу с головы на ноги. :))
Как понять, что пришло время переустановить Linux
Nvidia&Intel Hater
18:34
аналогично.читать не стал.единицу пейсателю поставил
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
Китя
18:32
Пукнул так пукнул смотри на фпс все карты при таких настройках не играбельны. особенно когда много движухи придется занижать настройки будут большие просадки. пример играл в Metro: Exodus со всеми улу...
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
ev_rus
18:32
Кстати тени в играх на "ультра" и на "высокие" всегда отличались, на ультра были четче границами. А 3080 в 2к везде позволит все на макс и рт играть в играбельные фпс. Не позволит только A.Wake2, ибо...
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
vl
18:30
Сочувствую тем бедолагам, которым бублик каждые полгода систему переустанавливал, бсоды были от "железа", а не операционки. XP-ка вполне стабильная система, если "железо" нормальное.
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем