Концепт-кар Quintessenza может отлично ездить по бездорожью. В машине крышу можно снять, а задние сиденья наклонены.

Итальянская компания Italdesign, соучредителем которой является Джорджетто Джуджаро, отвечает за дизайн автомобилей со всего мира. На Пекинском автосалоне компания Italdesign представила концепцию нового электромобиля, выходящего за рамки привычных авто. Он называется Quintessenza и представляет собой смесь спортивного автомобиля, автомобиля для ралли в пустыне и пикапа.

Концепт электромобиля Italdesign Quintessenza. Источник изображения: Italdesign

Как сообщает Electrek, дизайн электромобиля явно заимствован у Subaru BRAT 1970-х годов, а также у автомобилей Porsche для ралли Дакар. Всю панель крыши в задней части 4-местного автомобиля можно снять, создав открытую грузовую площадку (ну или объемный багажник). Два задних сиденья можно развернуть назад, чтобы полулежа можно было смотреть на звезды, например.



Открытый грузовой отсек с сиденьями, обращенными назад. Источник изображения: Italdesign

Удлиненный и приподнятый корпус выглядит чрезвычайно обтекаемым и, по мнению Italdesign, предлагает некоторые технические ухищрения. На крыше расположены около двух аэродинамических «акульих плавников», в которых, помимо прочего, должны быть установлены камеры систем помощи водителю и фонари, которые должны включаться при снятии задней крышки.

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Quintessenza будет иметь длину 5,5 метра, ширину 2,2 метра и высоту всего 1,5 метра. Italdesign гарантирует мощность привода 580 кВт, а емкость аккумулятора должна составлять 150 кВтч. Это означает, что электромобиль должен проехать 750 километров без подзарядки.

В общей сложности 3 двигателя должны разогнать автомобиль до 100 км/ч менее чем за 3 секунды, если это необходимо. Стоит подчеркнуть, что это всего лишь прототип будущего автомобиля. Совершенно неясно, станет будет ли реализована данная концепция авто в реальную модель.





