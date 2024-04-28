В будущем можно будет заказывать беспилотные такси через приложение Tesla. Компания показала первые скриншоты приложения.

Представляя свои последние финансовые показатели на этой неделе, Tesla дала небольшой обзор своего анонсированного бизнеса по перевозки пассажиров. В будущем Tesla хочет сделать роботизированные такси конкурентными с такими лидерами этого направления, как Uber или Lyft, и доставлять пассажиров к месту назначения без водителя. Одним из основных элементов для этого станет приложение Tesla, которым до сих пор пользовались только владельцы электромобилей Tesla.

Как сообщают Business Insider и Electrek, в будущем приложение Tesla будет предлагать отдельный пункт для «вызова такси».

Предварительный просмотр функции заказа такси в приложении Tesla. Фото: Tesla

«Поездка» вызывается удерживанием большой круглой кнопки в темном интерфейсе приложения. На скриншотах видно, что, возможно, нельзя ввести желаемый пункт назначения вручную. Его просто следует брать из записи календаря на своем смартфоне.

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На представленных изображениях показано, как белая миниатюрная Tesla перемещается по трехмерному ландшафту дорожной сети к своему будущему пассажиру. Пользователь может увидеть, какая модель Tesla приближается, максимальное количество пассажиров, которое может разместить транспортное средство, и какая в данный момент температура в салоне.

Пассажир, очевидно, сможет самостоятельно устанавливать температуру с помощью приложения, а в будущем - воспроизводить собственную музыку через динамики автомобиля.

Глава Tesla Илон Маск объявил, что в августе он расскажет больше о предложении Tesla по вызову пассажиров. Когда и где именно его смогут опробовать первые пользователи, пока неизвестно.



