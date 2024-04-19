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kosmos_news
Присяжные признали виновным участника атаки на DeFi-проект Mango Markets
18 апреля присяжные признали Авраама Айзенберга виновным в атаке на DeFi-проект Mango Markets. Он вывел цифровых активов на $116 млн.

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Как сообщает Bloomberg, 18 апреля присяжные признали трейдера Авраама Айзенберга виновным в атаке на DeFi-проект Mango Markets. Согласно обвинению, он смог вывести из проекта цифровых монет на $116 млн.
Изображение из открытых источников
Технически атака на Mango Markets не являлась взломом. Здесь больше подходит термин эксплойт. Айзенбергу удалось использовать систематическую уязвимость dApp без манипулирования программным кодом или получения специальных прав администрирования.

Он получил эквивалент $116 млн в виде USD Coin, USDT и Solana. Для этого обвиняемый использовал очень простой трюк: он заплатил токеном dApp Mango (MNGO) в качестве обеспечения займа. Это позволило ему получить доступ к кредиту с чрезмерным обеспечением. Без этого все шло бы нормально, и Айзенберг не смог бы приумножить свои первоначальные вложения. Тем не менее ему удалось сделать это, манипулируя стоимостью токена Mango.

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Это стало возможным, потому что у Mango был сравнительно небольшой объем торгов — чуть более $100 000 за 24 часа. Айзенберг массово покупал MNGO на криптобирже FTX и открывал ордера на продажу по чрезвычайно высоким ценам, что приводило к резкому росту рыночной стоимости.

По словам разработчика Solana Тома Гешури, Айзенберг вложил около $13 млн. Цена токена увеличилась пять раз. Это было достигнуто за счет использования заемных средств. Сразу после эксплойта отреагировали разработчики Mango Markets и связались с эмитентами затронутых стейблкоинов, чтобы по возможности заморозить большую часть добычи.

Пользователи пожаловались на безрассудство разработчиков. Затрагиваемая уязвимость была известна заранее. Кстати, это был не первый раз, когда Авраам Айзенберг похитил криптовалюты. В случае с FortressDAO он, как утверждается, обманул около 6000 инвесторов на $14 млн. 

Эти деньги составляли часть его начального капитала в случае с Mango Markets. Айзенберг заранее отрепетировал процесс в симуляции и был обеспокоен возможностью потери своего капитала.

Сам Айзенберг объясняет, что он был «частью команды», которая внедрила «высокодоходную торговую стратегию». Он называет процедуру законной.

Поскольку не было технической уязвимости, которую использовал Айзенберг, а была только низкая ликвидность, которая в конечном итоге привела к получению прибыли, не было никакого взлома и, следовательно, нелегальной деятельности.

По словам адвокатов, Айзенберг создал «успешную трейдинговую стратегию», а $110 млн получил в результате законной деятельности. Окончательный решение будет оглашено судом 29 июля. Обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы.

#криптовалюты #хакеры #defi #mango markets #взломы
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