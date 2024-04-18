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kosmos_news
Самая высокая ветряная турбина в мире (365 метров) будет построена в Германии
Если все пойдет по плану, в ближайшие 10 лет будет построено 1000 высотных ветряков.

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В настоящее время распространенный метод получения большего количества энергии от ветра состоит в том, чтобы строить ветряные турбины огромного размера, то есть увеличивать длину лопастей ветряка. Другой подход заключается в том, чтобы построить очень высокие ветряные турбины.
Ветряная электростанция в Бранденбурге. Фото: APA
Самые большие ветряные турбины в мире имеют высоту около 150 метров. Высота новой ветряной турбины должна увеличиться вдвое, сообщает 15 апреля издание Süddeutsche Zeitung (SZ).

Идея этого проекта пришла в голову немецкому инженеру Хорсту Бендиксу в конце 1990-х годов. Его предположение: на больших высотах с помощью ветряной турбины можно произвести вдвое больше энергии.
Чтобы проверить эту теорию, компания Gicon в прошлом году установила самую высокую в мире мачту для измерения ветра. Её высота составляет 300 метров.

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Данные ветроизмерительной вышки оказались очень интересными и даже превзошли ожидания, сообщает Gicon. По прогнозам, при высоте ветряка в 300 метров будет получено на 60–70 процентов больше энергии, чем при использовании той же турбины обычной высоты.

Самая высокая ветряная турбина в мире находится в Бранденбурге. Там же будет построен первый завод по производству высотных ветряков. Инициаторы проекты все еще ждут получения недостающих разрешений на строительство. Как только они будут предоставлены и ветряная турбина будет построена, ее общая высота (от земли до ротора) должна составить 365 метров, и, следовательно, она станет самой высокой ветряной турбиной в мире. Общие затраты, включая разработку и строительство, оцениваются в 20–30 миллионов евро.

Ожидается, что после введения в эксплуатацию ветряная турбина будет производить электроэнергию более 20 лет. Но на этом инициаторы проекта не остановятся: планируется построить 1000 таких высотных ветряных турбин в Германии в течение следующих 10 лет. Они смогут покрыть 5% общих потребностей страны в электроэнергии.

Для того чтобы этот план сработал через 10 лет, необходимо устранить бюрократические препятствия. Поэтому высотные ветроэнергетические установки в первую очередь следует устанавливать на существующих ветроэлектростанциях. По сути, будет добавлена к существующим ветряным электростанциям дополнительная конструкция. Таким образом высота ветряка увеличится.

Помимо Германии, в высотных ветряных турбинах заинтересованы и другие страны. В их число входят Бразилия, Малайзия, Саудовская Аравия и Турция.

#технологии #энергетика #ветрогенератор #ветряная турбина
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