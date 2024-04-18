Крупнейшие криптовалютные биржи приостановили увольнения сотрудников на фоне успехов в отрасли в 2024 году.

Глава Crypto.com Крис Маршалек рассказал изданию Bloomberg, что с ноября 2023 года компания наняла 700 сотрудников. Планируется нанять еще 700 сотрудников. На публикацию Bloomberg 17 апреля обратил внимание портал forklog.

Изображение из открытых источников

Об аналогичных планах сообщили и представители других крупных криптовалютных компаний. Биржа Crypto.com два года назад уволила около пяти процентов сотрудников. Ее конкурент BlockFi уволил 20% сотрудников. Сейчас они открывают вакансии для специалистов. Напомним, массовые сокращения штата начались еще в 2022 году.

Coinbase, Gemini, Bitso, Nuri, Crypto.com, BlockFi — список криптокомпаний, объявивших о массовых сокращениях штата был огромным. Причина ясна: два года назад произошел драматический крах криптовалют.

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Многие компании заявили, что сокращение — это крайняя мера, и они сделали всё, чтобы избежать этого шага. Спад на рынке помог им сосредоточиться на том, что действительно важно: безопасность, удобство для пользователей, финансовое образование и сообщество.

Компании, бизнес-модель которых в значительной степени основана на торговле криптовалютами, естественно, отреагировали на спад рынка криптовалют. Как правило, во время спада страдают все инвестиционные платформы — меньше людей будут рассматривать возможность инвестирования из-за неопределенности на рынке. Эксперты единодушны в том, что макроэкономические условия сейчас влияют на индустрию больше, чем технические обновления проектов.

Особенно массовые сокращения коснулись Coinbase: биржа уволила почти каждого пятого сотрудника. Глава Coinbase Брайан Армстронг напомнил, что компания уже пережила четвертую криптозиму. Он также признает ошибки. «Мы слишком быстро выросли», — сказал Армстронг. В бычьем периоде 2021 года в компании увидели много возможностей для расширения продуктов и услуг, поэтому с начала 2021 года штат увеличился более чем на 200% до 1250 сотрудников.

Братья Уинклвосс, управляющие одной из 10 крупнейших бирж Gemini, также объявили о сокращении рабочих мест. Руководителям команд было приказано уволить около 10% сотрудников (100 сотрудников). В качестве причины сокращений называлась пресловутая криптозима.

Итак, всё изменилось к апрелю 2024 года. Согласно Bloomberg, Binance, Coinbase, Kraken и Gemini снова начали поиск специалистов на различные должности. Более того, много работников уже нанято; агентство не называет точное количество новых рабочих мест. Согласно Cointelegraph, Binance ищет 347 специалистов, Coinbase — 215, Kraken — 81, в Gemini — 80.