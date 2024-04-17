Норвегия всегда считалась привлекательной страной для небольших компаний, занимающихся добычей BTC. Однако новый законопроект может изменить ситуацию.

Норвегия считается привлекательным местом для небольших майнинговых компаний. Причинами этого являются, прежде всего, экономически эффективные возобновляемые источники энергии, климатические условия (естественное охлаждение оборудования) и различные концепции использования тепла, образующегося при добыче цифровых монет (сушка древесины, производство продуктов питания и водорослей, отопление частных домовладений и т. д.). Такие компании, как Bluebite и Kryptovault, уже много лет работают в скандинавской стране, получая выгоду от сокращения выбросов CO₂ в результате отопления домов, создания рабочих мест и соглашений о покупке электроэнергии с местными операторами.

Изображение из открытых источников В Норвегии предпринимались различные попытки запретить или ограничить индустрию майнинга. Политики из норвежской социал-демократической партии Arbeiderpartiet (AP) представили законодательное предложение, которое включает регулирование центров обработки данных (ЦОД или дата-центров) для майнинга, действующих в стране.

Норвежская коммунистическая партия предприняла несколько попыток запретить майнинг в Норвегии или сделать его менее привлекательным путем отмены налоговых льгот на электроэнергию.

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Несколько лет назад правящие партии признали ценность биткоина для общества и окружающей среды и сочли сомнительным «дискриминацию центров обработки данных на основе политически определенных социальных выгод». Кроме того, стороны не хотели препятствовать инновациям в стране. Тем более удивительным является новый законопроект, касающийся регулирования дата-центров в стране. Об этом 15 апреля сообщил сайт vg.no.

Дата-центр обработки данных. Правительству Норвегии не нужны такие объекты по добычи криптовалют. Новый законопроект предлагает зарегистрировать все дата-центры в Норвегии и собирать информацию об операторе и цифровых услугах центров. По словам министра энергетики Терье Осланда, это решение призвано создать лучшую основу для оценки ситуации в энергетическом секторе.

Ранее практически нерегулируемая «индустрия майнинга криптовалют» теперь «хочет лишить страну дешевой энергии», заявляют норвежские партии.

Осланд предпочел бы поддерживать центры обработки данных, «которые выполняют социально полезные задачи» и являются «важной частью социальной структуры Норвегии». Например, серверы хранения, которые часто требуют даже больше электроэнергии, чем майнинговые объекты.

Ранее коллеги Осланда по партии выступали против социальных льгот для майнеров, определяемых государством, что в результате ставит в невыгодное положение определенные компании и препятствует инновациям. Однако теперь государство должно решить, кому разрешено использовать энергию, а кому нет, и какие инновации оправданы.

Опасения Осланда по поводу выбросов парниковых газов кажутся необоснованными. Работа предприятий по добыче BTC не производит выбросов. В Норвегии почти на 100% используются возобновляемые источники энергии (ветряная и гидроэнергетика). В Норвегии индустрия майнинга является самой экологичной в мире.