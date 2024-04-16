Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Стало известно, как Израиль смог отразить атаку иранских дронов — помогли старые ракеты Sparrow
Израильские ВВС сыграли ключевую роль в защите от нападения иранских крылатых ракет и беспилотников. Помимо ракет «воздух-воздух» нового поколения израильтяне используют и более старые ракеты, такие как AIM-7 Sparrow и AIM-9L Sidewinder.

реклама

ВВС Израиля сыграли ключевую роль в отражении иранской атаки, осуществленной в ночь с 13 на 14 апреля. Баллистические ракеты могли быть сбиты только наземными системами ПРО: Arrow-2, действовавшими в атмосфере Земли, и Arrow-3 вне ее, как минимум одна ракета была сбита американским Patriot, несколько других — кораблями с системой Aegis и, вероятно, ракетами Standard SM-3 и SM-6. Истребители в основном использовались для борьбы с низколетящими беспилотниками и крылатыми ракетами.
F-15I снабжен ракетами класса «воздух-воздух» малой дальности Python 5. Фото: ВВС Израиля
Около 70-80 из них были сбиты американскими самолетами, в том числе F-15E Strike Eagle, взлетевшими с британской базы Лейкенхит. В борьбе с дронами также принимали участие иорданские и, вероятно, саудовские, французские и американские самолеты.

Однако истребители ВВС Израиля сыграли ключевую роль в дившемся одну ночь конфликте. Для отражения атаки использовались самолеты всех типов, включая F-15A/B/C/D и F-15I, F-16C/D и F-16I Sufa и F-35 Adir. 

реклама

Примечательно, что как минимум на некоторых израильских машинах было вооружение старого типа, в частности ракеты AIM-7 Sparrow и AIM-9L Sidewinder, а F-15I имел еще и ракеты класса «воздух-воздух» малой дальности Python 5 производства Израиля.

Ракеты Sparrow требуют непрерывного радиолокационного освещения цели, в отличие от активно управляемых ракет, таких как AIM-120 AMRAAM (или израильской Derby). Однако Израиль до сих пор их использует и они были замечены, среди прочего, на истребителях F-15A, летающих над сектором Газа. 

Полуактивное наведение при отсутствии противодействия противника эффективно и против таких целей, как крылатые ракеты или беспилотники. Тем более, что с максимальной дальности (по оценкам, более 50 км) стрелять не нужно. Старые версии Sidewinders, управляемые по инфракрасному каналу, также могут использоваться против дронов.

Поэтому Израиль решил сначала использовать ракеты старого типа для борьбы с простыми целями, такими как Shahed и крылатые ракеты, что в некоторой степени снизило стоимость отражения атаки. Однако запасы этих ракет ограничены. В более долгосрочной перспективе необходимо другое решение, такое как интеграция ракет APKWS с лазерным наведением на самолеты и использование их в конфигурации «воздух-воздух» (испытания уже проведены в США, но информации о них нет).

Кстати, зенитные ракеты класса «земля-воздух» RIM-7 Sea Sparrow, созданные на базе ракет класса «воздух-воздух» AIM-7 Sparrow, интегрированы в украинские пусковые установки «Бук», а также используются для борьбы с такими летательными аппаратами, как Shahed («Шахеды»). Запасы ракет со времен холодной войны позволяют «выиграть время» в борьбе с дешевыми дронами. В конечном итоге эти ракеты будут израсходованы, а производство дронов продолжится. Поэтому Израиль разрабатывает новые системы защиты от беспилотников. 

Между тем сообщается, что армия Израиля планирует ответ на атаку Ирана. Вероятно, целью станут некие военные объекты страны. Джо Байден накануне выступил против эскалации конфликта в регионе.

#оружие #израиль #ракеты #беспилотники #дроны #военная техника #sidewinder #sparrow
+
Написать комментарий (0)
В США объяснили, почему они могут защищать от ракет Израиль, но не делают то же самое на Украине
Российские войска ударили по центру подготовки украинских формирований в Умани
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети появились кадры уничтожения очередной переданной Украине пусковой установки и РЛС ЗРК IRIS-T
+
В РФ в сутки выпускают 300 дронов-камикадзе «Пиранья», один из которых уничтожил американский Abrams
2
Сотрудник NVIDIA, проработавший в компании 18 лет, ушёл на пенсию с состоянием в $62 миллиона
10
OpenAI открывает доступ к ChatGPT-4 Turbo всем подписчикам
+
Стали известны новые функции iPhone 16, которые должны сподвигнуть к обновлению смартфона
1
Состоящий только из электронов кристалл Вигнера удалось заснять впервые за 90 лет
2
Ученые создали материал, который становится прочнее при ударах
1
Новый ЗРК Тор-М2У, использующий технологии ИИ и перехватывающий ракеты HIMARS и «Ольха»
2
Tecno готовит к выходу Phantom V Fold 2 5G и Phantom V Flip 2 5G
+
За последние дни российские войска сумели продвинуться на 1,5 км в окрестностях Часов Яра
+
Процессор в iPhone 17 Pro должен получить большой прирост производительности и автономности
+
Forbes: Дроны-камикадзе в зоне СВО будут оснащены инструментами автоматического отслеживания целей
3
Названа примерная дата выхода RTX 5090 и RTX 5080
29
Запрет США и Великобритании на импорт цветных металлов из РФ привел к их подорожанию
6
Начальник войск РЭБ ВС РФ рассказал о скором появлении в зоне СВО первых полностью автономных дронов
+
В Британии заикнулись о возможной передаче Украине лазерной установки ПВО
2
Новая «умная» водяная пушка Китая призвана выводить из строя корабли противников
+
Смартфоны Xiaomi Mi 10 начали получать обновление HyperOS
1
Bloomberg: российская нефть везде и торгуется гораздо выше ценового потолка
+
Bloomberg: Крупные майнинг-компании готовятся к скорому снижению доходов вдвое
+

Популярные статьи

Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
112
Можно ли отключать клеммы от аккумулятора при работающем двигателе машины-к чему это может привести
14
МиГ-21 против F-16 - румынская авиация делает ставку на американские истребители
16
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
62
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Апрель)
9
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
69
Итоги гоночного уик-энда 13-14 апреля
1
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
22
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
136
7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
20

Сейчас обсуждают

dagnoparte
11:55
Ну госсредства может и придётся через суды, а частные средства конфескуют все. Обберут всех и каждого как березовского в своё время. А кто начнёт возмущатся вдруг совершат самоубийство))) Беглых бывши...
Politico: Великобритания вряд ли сможет конфисковать российские активы
Lexagon
11:52
Речь шла о миллиардах долларов, не миллионах.
Google инвестирует в искусственный интеллект еще 100 миллионов долларов
Максим
11:49
Ну на озоне же все так надежно))Если у тебя что-то сломается ты потом ничего не докажешь. Тебе просто скажут,что ты сломал. Вот и весь озон твой. Сэкономить 3к ради рулетки. Причем ты специально нашел...
Сравниваю цены в популярных магазинах компьютерной техники в 2024 году
daem0ns
11:48
пей ссцанинку, гнусный пейцсатель, хде твоя реклама???
7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
El Grechko
11:47
Поэтому ты купил видеокарту которая жрёт не в себя и не может догнать гораздо более экономичную?
Названа примерная дата выхода RTX 5090 и RTX 5080
Максим
11:44
Все по факту изложил
Сотрудник NVIDIA, проработавший в компании 18 лет, ушёл на пенсию с состоянием в $62 миллиона
Апшеронский скакел
11:44
Опохмелись! 13 и 14 серию массово сдают из-за проблем с играми
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
dagnoparte
11:42
Ты плохо знаешь историю! Сша в своё время профинансировали и привели к власти гитлера, а уничтожали мы его в итоге вместе. Выглядит так, что с этими нацистами на украине история должна повторится.
Украина готова прекратить удары по НПЗ России, если Запад поставит семь батарей ЗРК Patriot
Максим
11:41
Да так много че можно сделать,кто-то прогорит, кто-то поднимется. Чистое везение и не более
Сотрудник NVIDIA, проработавший в компании 18 лет, ушёл на пенсию с состоянием в $62 миллиона
dagnoparte
11:40
Клоун на кокаинщике реально не понимает, что шантаж запада, это гарантировая его физическая ликвидация? Он совсем чтоли сторчался?
Украина готова прекратить удары по НПЗ России, если Запад поставит семь батарей ЗРК Patriot
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем