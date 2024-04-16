Израильские ВВС сыграли ключевую роль в защите от нападения иранских крылатых ракет и беспилотников. Помимо ракет «воздух-воздух» нового поколения израильтяне используют и более старые ракеты, такие как AIM-7 Sparrow и AIM-9L Sidewinder.

ВВС Израиля сыграли ключевую роль в отражении иранской атаки, осуществленной в ночь с 13 на 14 апреля. Баллистические ракеты могли быть сбиты только наземными системами ПРО: Arrow-2, действовавшими в атмосфере Земли, и Arrow-3 вне ее, как минимум одна ракета была сбита американским Patriot, несколько других — кораблями с системой Aegis и, вероятно, ракетами Standard SM-3 и SM-6. Истребители в основном использовались для борьбы с низколетящими беспилотниками и крылатыми ракетами.

F-15I снабжен ракетами класса «воздух-воздух» малой дальности Python 5. Фото: ВВС Израиля

Около 70-80 из них были сбиты американскими самолетами, в том числе F-15E Strike Eagle, взлетевшими с британской базы Лейкенхит. В борьбе с дронами также принимали участие иорданские и, вероятно, саудовские, французские и американские самолеты.

Однако истребители ВВС Израиля сыграли ключевую роль в дившемся одну ночь конфликте. Для отражения атаки использовались самолеты всех типов, включая F-15A/B/C/D и F-15I, F-16C/D и F-16I Sufa и F-35 Adir.

реклама

Примечательно, что как минимум на некоторых израильских машинах было вооружение старого типа, в частности ракеты AIM-7 Sparrow и AIM-9L Sidewinder, а F-15I имел еще и ракеты класса «воздух-воздух» малой дальности Python 5 производства Израиля.

Ракеты Sparrow требуют непрерывного радиолокационного освещения цели, в отличие от активно управляемых ракет, таких как AIM-120 AMRAAM (или израильской Derby). Однако Израиль до сих пор их использует и они были замечены, среди прочего, на истребителях F-15A, летающих над сектором Газа.

Полуактивное наведение при отсутствии противодействия противника эффективно и против таких целей, как крылатые ракеты или беспилотники. Тем более, что с максимальной дальности (по оценкам, более 50 км) стрелять не нужно. Старые версии Sidewinders, управляемые по инфракрасному каналу, также могут использоваться против дронов.

Поэтому Израиль решил сначала использовать ракеты старого типа для борьбы с простыми целями, такими как Shahed и крылатые ракеты, что в некоторой степени снизило стоимость отражения атаки. Однако запасы этих ракет ограничены. В более долгосрочной перспективе необходимо другое решение, такое как интеграция ракет APKWS с лазерным наведением на самолеты и использование их в конфигурации «воздух-воздух» (испытания уже проведены в США, но информации о них нет).

Кстати, зенитные ракеты класса «земля-воздух» RIM-7 Sea Sparrow, созданные на базе ракет класса «воздух-воздух» AIM-7 Sparrow, интегрированы в украинские пусковые установки «Бук», а также используются для борьбы с такими летательными аппаратами, как Shahed («Шахеды»). Запасы ракет со времен холодной войны позволяют «выиграть время» в борьбе с дешевыми дронами. В конечном итоге эти ракеты будут израсходованы, а производство дронов продолжится. Поэтому Израиль разрабатывает новые системы защиты от беспилотников.

Между тем сообщается, что армия Израиля планирует ответ на атаку Ирана. Вероятно, целью станут некие военные объекты страны. Джо Байден накануне выступил против эскалации конфликта в регионе.



