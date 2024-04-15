Функция «Экстренный вызов — SOS по спутниковой связи» позволяет связаться с экстренными службами. Новый модем Samsung может обеспечить функцию экстренных вызовов в серии смартфонов Pixel.

Google собирается оснастить свои устройства Pixel функцией спутниковой связи со службами экстренной помощи. Эта функция доступна на iPhone уже год. Новый модем Samsung 5400 должен обеспечить работу функции, сообщил 14 апреля портал Android Authority.

Google Pixel 8 Pro. Фото: REUTERS Это означает, что новые Pixel 9, Pixel Fold 2 и следующий планшет Pixel будут оснащены 5G. Сообщается, что модем Samsung является частью нового чипа Tensor G4 от Google. Подобная функция была впервые интегрирована в первую тестовую версию будущей операционной системы Android 15 для разработчиков.

Согласно сообщению, функция SOS будет доступна через приложение под названием «Satellite Gateway». Как и в случае с другими поставщиками услуг, запрашивается простая информация о чрезвычайной ситуации, например, что произошло и сколько человек пострадало. Затем SMS отправляется на контакты экстренных служб или на номер службы экстренной помощи.

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Технически модем в Pixel 7 и Pixel 8 также может устанавливать спутниковое соединение. В настоящее время неясно, будет ли эта функция позже доступна для старых устройств.

Между тем Samsung намекнула, что ее устройства будут оснащены спутниковой связью. Ранее менеджер Samsung Джон Ён-Ин Парк подтвердил интеграцию новой функции. Она должна быть доступна для большинства устройств Samsung.

Как упоминалось выше, Apple предлагает спутниковые вызовы службы экстренной помощи в Европе с конца марта прошлого года. Функция доступна на iPhone 14.

Давно ходят слухи, что Google хочет внедрить спутниковую связь для Android-устройств. Qualcomm уже предоставила возможность обеспечить спутниковую связь на телефонах Android с помощью Snapdragon Satellite в чипе Snapdragon 8 Gen 2. Планировалось сотрудничество с Honor, Xiaomi, Nothing, Oppo, Vivo и Motorola. Однако на данный момент на рынке нет смартфона с такой функцией.

Фактически Galaxy S23 и Google Pixel 7 и 8 уже могут использовать возможности Snapdragon. Однако и Samsung, и Google отказались от этого решения. Инфраструктура для этого была слишком слабо развита.