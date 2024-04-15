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kosmos_news
Tesla снижает стоимость подписки на автопилот FSD в два раза
Недавно производитель автомобилей представил ряд мер, чтобы сделать свой автопилот общедоступным.

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Tesla снижает цену на свой автопилот FSD (Full Self Driving, или система помощи водителю) в США и Канаде. Система доступна с 2021 года не только для покупки, но и по подписке за $199 в месяц. Сейчас Tesla снижает эту цену в два раза.
Изображение: Reuters
Теперь автопилот Tesla стоит $99. Автопроизводитель уточняет, что система помощи водителю является инструментом «контролируемого» беспилотного вождения. Компания, вероятно, хочет подчеркнуть, что водитель должен всегда контролировать транспортное средство, если автопилот примет неправильное решение. Вероятно, такое уточнение не случайно. В начале апреля суд в США начал рассматривать дело об аварии с участием Tesla Model X.

В 2018 году произошла авария со смертельным исходом с участием Tesla. После столкновения с дорожным ограждением электромобиль загорелся, и 38-летний водитель погиб. Его родственники подали в суд на Tesla. 

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Семья обвиняет Илона Маска в том, что он сознательно вывел на рынок неисправную систему вождения.
Инженер Tesla под присягой заявил, что автопилот следует четко видимым указаниям. Система помощи водителю как бы ведёт машину Tesla по дорожной разметке на шоссе. Если эти отметки хорошо видны, автопилот Tesla сориентируется соответствующим образом, объяснил инженер Tesla. По словам адвокатов семьи, авария произошла в месте с неясной разметкой — в своеобразной буферной зоне на въезде на автомагистраль.

По данным Washington Post, Tesla выехала с полосы движения, потому что разметка на этом участке стёрлась. Автопилот обнаружил более четкую разметку с левой стороны, поэтому дал указание машине резко свернуть влево. В тоге автомобиль врезался в дорожное ограждение. Согласно сообщению Reuters, Tesla утверждает, что авария произошла исключительно из-за невнимательности водителя.

Итак, снижение цены на подписку — не единственная мера, с помощью которой Tesla пытается сделать свою систему FSD привлекательной для клиентов. Производитель автомобиля предлагает бесплатный период тестирования системы в течение месяца. Кроме того, продавцы Tesla должны настаивать на том, чтобы при покупке электрокара автопилот опробовался во время тест-драйвов.

Продажи автомобилей Tesla в последнее время снизились. Конкуренция со стороны Китая, в частности, создает проблемы для производителя автомобилей, поэтому за последние несколько месяцев несколько раз снижались цены на машины.

#технологии #tesla #электромобили #автомобили #автопилот #fsd
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