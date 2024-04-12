Новая конструкция солнечного паруса включает в себя сворачиваемые пластиковые опоры.

Преимущество принципа работы солнечного паруса заключается в том, что он работает без топлива при приведении космического аппарата в движение, поэтому у него большое будущее в космических миссиях. Точно так же, как ветер приводит в движение парусные корабли в море, фотоны солнечного ветра могут толкать солнечные паруса вперед.

Так будет выглядеть новый солнечный парус НАСА на орбите. Источник изображения: НАСА

Японское космическое агентство JAXA запустило первый космический корабль с солнечным парусом в 2010 году. С тех пор в космос были запущены и другие аппараты с солнечными парусами. Теперь НАСА хочет запустить в космосе особый тип солнечного паруса, испытывая потенциально революционную новую технологию.

Advanced Composite Solar Sail System представляет собой относительно небольшой спутник, который может развернуть солнечный парус площадью 80 квадратных метров. Опорой конструкции будут 4 пластиковые мачты, натягивающие парус. При транспортировке в космос их скручивают, как металлическую рулетку. В космосе опоры будут развернуты; они выступают прямо из корпуса спутника, соединяя между собой 4 модуля солнечных парусов. Камеры НАСА будут внимательно следить за процессом монтажа конструкции.

реклама

«Семь метров этих выдвижных стоек можно свернуть до размера устройства, которое поместится в руке», — говорит Алан Роудс, главный инженер миссии из Исследовательского центра Эймса НАСА в Силиконовой долине.



Ученые НАСА убеждены, что если этот механизм успешно пройдет испытание, то сможет повлиять на будущие конструкции космических кораблей с солнечным парусом.

Усовершенствованную композитную солнечную парусную систему планируется запустить из Новой Зеландии на борту ракеты Electron компании Rocket Lab в апреле. В зависимости от положения солнечного паруса на орбите его можно будет легко увидеть с Земли. По данным НАСА, конструкция должна выглядеть как яркая звезда на ночном небе. Светоотражающий материал солнечного паруса может сделать объект таким же ярким, как звезда Сириус.

На сайте НАСА описывает спутник и его солнечный парус как полноценный космический корабль. В этом испытании необходимо выполнить несколько манёвров с использованием разных положений парусов для изменения орбиты космического корабля. Собранные тестовые данные позволят построить более крупные солнечные паруса для питания и управления космическими кораблями.