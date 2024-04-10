Проблему нехватки топлива на Кубе удалось решить только при помощи России. Было доставлено двумя траншами сырой нефти более чем на $100 млн.

Россияне временно решили проблему нехватки топлива на Кубе двумя крупными поставками сырой нефти, сообщили в понедельник, 8 апреля, местные СМИ со ссылкой на источники в кубинском правительстве. Оба корабля прибыли в период с 17 марта по начало апреля в порт Матансас, расположенный на северо-западе страны.

Изображение из открытых источников

Как уточнило государственное кубинское агентство печати Prensa Latina, с первой партией было доставлено 650 тысяч баррелей сырой нефти на общую сумму $50 млн.

Поставка российской нефти произошла в день массовых антиправительственных протестов против нехватки продовольствия, медикаментов и топлива, а также отключений электроэнергии на острове.

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Независимый сайт 14ymedio установил, что вторая поставка сырой нефти в порт Матансас произошла в начале апреля, когда был разгружен российский танкер NS Concord под флагом Габона. Он прибыл на Кубу с 697 000 баррелей российской нефти.

В середине марта этого года заместитель премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисас, находящийся с визитом в Москве, получил заверения от вице-премьера России Дмитрия Чернышенко о дальнейших российских бизнес-планах на острове. Инвестиции, сделанные РФ на Кубе в 2023 году, представитель Кремля назвал «значительными».

Чернышенко заявил в интервью Prensa Latina, что Москва вскоре откроет еще одну кредитную линию для Кубы «в целях стабилизации поставок сырой нефти, нефтехимической продукции, зерна и удобрений».

Prensa Latina писала тогда, что с января 2023 года присутствие российских компаний на Кубе увеличивается. Издание отметило, что с тех пор российские предприниматели открыли на этом карибском острове около 100 компаний, в основном в сфере энергетики, тяжелой промышленности, банковского дела, туризма, сельского хозяйства и информационных технологий.