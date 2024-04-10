Физику было 94 года. Он разработал теорию массы элементарных частиц.

Лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс умер 8 апреля. 94-летний физик скончался в своем доме, как объявил во вторник университет Эдинбурга. Большую часть своей карьеры ученый проработал в университете. Англичанин прославился на весь мир благодаря своей теории массы элементарных частиц.

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Открытие бозона Хиггса, также называемого «частицей Бога», в исследовательском центре ЦЕРН в Швейцарии привело теоретика в зал славы физики. С бельгийцем Франсуа Энглером Хиггс был удостоен Нобелевской премии в 2013 году за предсказание массы частиц.

Питер Мэтисон сказал, что работа Хиггса вдохновила тысячи ученых. Оба физика-теоретика разработали теорию массы примерно в одно и то же время, в середине 1960-х годов. Хиггс считал, что получил больше славы, чем заслуживал. Разработка диссертации и открытие частиц были коллективными усилиями.

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«Я не думал, что при моей жизни удастся подтвердить нашу теорию», — сказал Хиггс журналу New Scientist.

Но ситуация изменилась, когда были построены большие ускорители частиц. Будучи атеистом, Хиггс отверг название «частица Бога» для своего открытия.

Хиггс родился 29 мая 1929 года в Ньюкасл-апон-Тайн, на северо-востоке Англии, в семье звукорежиссера. В детстве он страдал астмой, и сначала его учила мать. Помимо академической карьеры, он был также политически активен.

До самой смерти ученый пользовался большой популярностью среди коллег и средств массовой информации. Со временем Хиггс все меньше и меньше давал интервью, предпочитая сосредоточиться на музыке, фильмах и книгах и, прежде всего, на своей семье. Об этом рассказала пресс-секретарь Эдинбургского университета.