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kosmos_news
Стартап 1inch Network запускает собственную дебетовую карту для криптовалют
DeFi-проект 1inch Network представил дебетовую карту для криптовалют, созданную в партнерстве с Mastercard.

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Криптовалютные стартапы давно выпускают свои пластиковые карты (в физической форме), с помощью которых можно расплачиваться в магазинах. Теперь проект, который в значительной степени фокусируется на децентрализованном финансировании (DeFi), также выводит на рынок дебетовую карту в сотрудничестве с Mastercard. 

1inch Network, штаб-квартира которой находится на Британских Виргинских островах, в настоящее время предлагает клиентам дебетовые карты. На это обращает внимание портал forklog. Карта позволит пользователям расплачиваться цифровыми монетами.
Источник изображение: 1inch Network
Запущенная в партнерстве с Mastercard карта изначально доступна пользователям в Великобритании и ЕС. Как и в случае с другими криптокартами, пользователь не платит напрямую биткоинами или другими цифровыми монетами в интернете или в магазинах. Криптоактивы конвертируются по «конкурентоспособному обменному курсу», как говорится в сообщении 1inch Network. 

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Как и у других карт, у нее должна быть виртуальная (электронная) версия, которую можно хранить на смартфоне, чтобы использовать ее через Apple Pay или Google Pay. Снятие средств в банкоматах должно быть возможным за «разумную комиссию». Пока официально не известно, сколько будет стоить обслуживание карты.

С момента своего запуска в 2020 году двумя ее основателями, Сергеем Кунцем и Антоном Буковым, 1inch Network превратилась в одну из важнейших точек доступа для пользователей криптовалюты к децентрализованным биржам. Можно подключить криптокошелек (например, MetaMask, Trust Wallet, Ledger и т. д.) через 1inch. Вместо того, чтобы выбирать одну DEX, 1inch анализирует цены и комиссии на нескольких биржах, чтобы предложить пользователям лучшие тарифы.

Итак, 1inch Network полагается на карты достаточно централизованного финансового игрока - Mastercasrd. В принципе, пользоваться 1inch можно анонимно (просто привязав кошелек). Любой, кто хочет получить карту, должен будет идентифицировать себя в компании, используя процесс KYC, указав свое имя, адрес и т. д.

Binance и Crypto.com уже давно предоставляют такие предложения: клиенты могут пополнить свой счет пластиковой карты на криптобирже с помощью цифровых монет и оплатить соответствующую услугу в любом пункте приема платежных услуг. Не нужно заранее конвертировать свои криптовалюты в фиатные деньги, но и фактические преимущества криптовалюты отсутствуют. Цифровые системы находятся на хранении у третьих лиц.

Кроме того, платежи не являются анонимными, поскольку соответствующая учетная запись связана с личностью клиента посредством KYC. FTX, некогда одна из крупнейших криптобирж по объему торгов, хотела запустить карты в сотрудничестве с Visa. Компания хотела сделать карту доступной для клиентов криптовалютных бирж. Впоследствии Visa отказалась от этого проекта в связи с банкротством компании FTX.

#технологии #криптовалюты #mastercard #платежи #карты #1inch network
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