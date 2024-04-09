В социальных сетях появилась запись стрельбы из украинской колесной гаубицы 2С22 «Богдана» (в последней модификации) боеприпасами индийского производства.

Из-за огромных потребностей в боеприпасах Украина получала боевые снаряды из многих частей мира, таких как Пакистан, Сербия и Иран. Снаряды из Индии видели на фронте в течение многих месяцев, например, при стрельбе из польской самоходной гаубицы AHS Krab.

Они использовались и раньше, но неизвестно, какая страна приобрела их для Украины. Однако вот уже несколько недель, благодаря данным СМИ, известно, что большая часть снарядов из Индии была закуплена для Украины Германией. Скорее всего используются снаряды ERFB-BT, которые могут поражать цели на расстоянии до 30 км, что ниже максимальной дальности стрельбы из гаубицы 2С22 «Богданы».

Гаубица 2С22 «Богдана». Изображение из открытых источников 2С22 «Богдана» — украинская 155-мм самоходная гаубица на колесном шасси. Систему вооружения разработал Новокраматорский завод строительных машин (НКМЗ) из Краматорска. Основное вооружение изначально устанавливалось на военный грузовик КрАЗ-6322 с колесной формулой 6х6 и бронекабиной — вариант машины, используемой в ВСУ.

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Из-за структурных проблем на заводе КрАЗ грузовик был заменен. Новый грузовик — белорусский МАЗ-6317 (выпускаемый по лицензии под наименованием «Богдан-6317») с колесной базой 6х6. Машина получила кабину, по форме аналогичную используемой в машине РКП-360, входящей в состав дивизиона противокорабельного комплекса Р-360 «Нептун».

Еще одним альтернативным грузовиком-носителем гаубицы является Tatra T815-7T3RC1 с колесной базой 8х8, оснащенная модульной бронированной кабиной Puma. В настоящее время гаубица интегрирована также с гражданскими моделями грузовиков Tatra (например, Phoenix). Система может быть установлена и на другие типы грузовиков, например, на грузовики MAN на шасси КрАЗ-6322. Масса машины составляет 28 тонн.

Гаубица 2С22 «Богдана» оснащена современной системой управления огнем, ее скорострельность составляет 5-6 выстрелов в минуту. Максимальная дальность составляет 40 км при использовании донных газогенераторных снарядов и 50-60 км при реактивных ракетах.

Кадры стрельбы из украинской колесной гаубицы 2С22 «Богдана» (в последней модификации) боеприпасами индийского производства