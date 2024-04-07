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kosmos_news
Financial Times: Google рассматривает возможность взимания платы за поиск
Google планирует предложить модель подписки для своей поисковой системы. Она должна предлагать функции искусственного интеллекта.

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Как сообщает Financial Times, в свою поисковую систему Google планируется ввести платную модель. Это может стать одним из самых больших изменений, которые компания когда-либо вносила в свой поисковик.
Фото: Unsplash 
По словам инсайдеров, Google ищет способы предложить некую премиальную модель поиска. В планах — интеграция функций ИИ в поиск. Поиск с поддержкой искусственного интеллекта может быть доступен подписчикам Gemini Advanced и Google One. Также может быть предложена индивидуальная подписка на премиум-поиск.

Обычный поиск должен оставаться бесплатным — ведь это важная часть бизнеса Google. В прошлом году Google заработал $175 млрд дохода от рекламы в своей поисковой системе.

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По словам инсайдеров, в премиум-поиске останется реклама. В течение многих лет все больше и больше людей жаловались на то, что результаты поиска в Google постоянно ухудшаются – в том числе из-за количества рекламы и спам-контента, генерируемого ИИ.

Смелая теория заключается в том, что Google может предложить версию без рекламы при поиске с функциями искусственного интеллекта. Пользователи могли ввести текстовую команду: «Найти «лучшие женские кроссовки для асфальта», не показывая мне рекламу, платные результаты поиска или интернет-магазины». В этом случае при выдаче результатов не будет ресурсов, продвигаемых за деньги.

В принципе, для поиска можно использовать чат-бота с искусственным интеллектом, такого как ChatGPT, Microsoft Copilot или Google Gemini. Однако если выдача ресурсов при поиске становится короче, пользователь нажимает на меньшее количество сайтов и, следовательно, видит потенциально меньше рекламы, что нанесет ущерб основному бизнесу поисковой системы Google.

#google #технологии #искусственный интеллект #поиск
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