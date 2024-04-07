4 апреля 1945 года советские войска освободили Братиславу, поэтому на днях состоялся торжественный прием послов России и Беларуси. Словакия была недовольна отсутствием дипломатов из США и ЕС по случаю знаменательной даты.

Дипломаты Евросоюза и США не присутствовали на торжествах по случаю 79-й годовщины освобождения Братиславы от нацистов в четверг, 4 апреля. Присутствовали послы России и Белоруссии.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал интервью российскому государственному телевидению по случаю юбилея. В конце разговора с журналистами он сказал «Спасибо» на русском языке.



Фото: Роберт Фицо на встрече с Владимиром Путиным

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Фицо назвал отсутствие послов ЕС признаком неуважения к павшим красноармейцам и добавил, что дипломаты не приехали «по иррациональным причинам». Вице-спикер парламента Любош Блаха счел их отсутствие «ужасным позором».

Фицо повторил, что словацкое правительство не будет оказывать военную помощь Украине, и раскритиковал тот факт, что страны ЕС не требовали немедленного мира, но поддерживали, по его словам, убийство славян. Он также заявил, что Запад не хочет позволить России добиться успеха в конфликте на Украине. По его мнению, последствием станет долгосрочный военный конфликт. Он также заявил, что ЕС не может быть организацией, пропагандирующей военный конфликт.

В торжествах у памятника советским воинам приняли участие более 200 человек. У некоторых были с собой российские флаги. По сообщениям прессы, они потребовали, чтобы прозвучал не только гимн Словакии, но и гимн Советского Союза. На торжествах премьер-министра сопровождали несколько членов правительства.