Google прекращает поддержку популярного приложения-агрегатора подкастов.

Google прекратил работу своего официального приложения «Подкасты» 2 апреля. Об этом было анонсировано заранее, в сентябре прошлого года. Вместо этого пользователям следует слушать свои подкасты в музыкальном стриминговом сервисе YouTube Music.

Изображение из открытых источников

Google оправдывает этот шаг опросом. Соответственно, 23% слушателей подкастов заявили, что YouTube является их наиболее часто используемым сервисом, и только 4% упомянули Google Подкасты. Тем не менее, на сегодняшний день приложение Google Подкасты скачали в Google Play более 500 миллионов раз, так что оно, скорее всего, хотя бы в какой-то степени популярно.

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YouTube Music позволяет экспортировать подкасты, на которые человек подписан, из приложения, правда только пользователям из США. Перенос подкастов на YouTube Music должен быть возможен до июня, затем серверы Google Подкасты планируют отключить. Популярные альтернативы: Pocket Casts или Castbox.

Google Подкасты — очередной закрытый проект Google. На сайте Killed by Google в настоящее время перечислено почти 300 сервисов, поддержка которых прекращена компанией.