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kosmos_news
Создателю биткоина Сатоши Накамото исполнилось 49 лет
Сатоши Накамото, изобретатель биткоина, указал свой день рождения 5 апреля 1975 года. Ему могло бы исполниться 49 лет.

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О Сатоши Накамото, изобретателе биткоина, известно немного. Был ли он мужчиной или женщиной? Или под псевдонимом скрывалась целая группа разработчиков и программистов? Сатоши почти ничего о себе не рассказал, однако указал дату своего рождения 5 апреля 1975 года в своем профиле на форуме P2P Foundation. Если эта дата действительно верна, чего, конечно, нельзя подтвердить, Сатоши исполнилось бы 49 лет.
Профиль Накамото на форуме P2P Foundation. Изображение из открытых источников
3 января 2009 года является важной датой для биткоин-сообщества, поскольку именно в этот день был создан первый блок блокчейна BTC, так называемый генезис-блок. Но 5 апреля также имеет особое значение для биткоин-сообщества. Итак, в этот день отмечается символический день рождения Сатоши Накамото, псевдонимного основателя биткоина, первой и ведущей криптовалюты. Сатоши своим изобретением положил начало технологической революции в мире финансов.

Почему именно 5 апреля 1975 года? Многие эксперты подозревают, что Сатоши намеренно выбрал эту дату, поскольку она совпадает с важным событием в истории денег.
Изображение из открытых источников
5 апреля 1933 года правительство США приняло спорный закон, вводивший индивидуальный запрет на владение золотом в Соединенных Штатах. Это было сделано в соответствии с Указом № 6102 с целью увеличения спроса на доллар и снижения спроса на драгоценный металл. 

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Этот закон горячо обсуждался среди экономистов, и Сатоши, похоже, хотел послать миру сигнал, выбрав этот день в качестве своего дня рождения. Примечательно, что Сатоши Накамото, как сообщается, родился в 1975 году, в том же году был снят запрет на частное владение и право собственности на золото. Поэтому вполне понятно, что изобретатель «цифрового золота» хотел послать некий сигнал этой датой.

Конечно, остается неясным, действительно ли 5 апреля является днем рождения Сатоши Накамото. Но тот факт, что биткоин-сообщество празднует этот день как символ важности работы Накамото, показывает, какое влияние он и его изобретение оказали на мир.

#криптовалюты #биткоин #сатоши накамото
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