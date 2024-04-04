Старые батареи Международной космической станции пролетели над Флоридой при входе в атмосферу. Вероятность получения травм от космического мусора считается низкой.

Днем в дом Алехандро Отеро врезался предмет весом почти 900 граммов. Как сообщает Arstechnica, вероятно, это был космический мусор.

Обломок попал в дом Алехандро Отеро. Источник изображения: Алехандро Отеро/платформа X

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В момент удара 8 марта 2024 года в доме находился только его сын, который, к счастью, не пострадал. Камера наблюдения зафиксировала звук удара в 14:34 по местному времени. Это важный момент для идентификации космического мусора.

В 14:29 Космическое командование США зафиксировало возвращение космического мусора, пришедшего с Международной космической станции (МКС). В то время космический мусор пролетал над Мексиканским заливом в сторону юго-западной Флориды. Дом Отеро расположен в городе Нейплс (штат Флорида).

Возвращение космического мусора было запланировано, но не контролировалось. Мусор сбросили с МКС 11 марта 2021 года. Первоначально старые батареи должны были управляемым образом выйти на орбиту Земли на беспилотном космическом корабле и сгореть над необитаемой территорией. Однако из-за задержек, начавшихся с неудачного запуска «Союза» в 2018 году, батареи лишь погрузили на транспортный поддон и бесконтрольно отправили на околоземную орбиту.

Батареи и поддон весили 2,6 тонны и были размером с два холодильника. НАСА сейчас проверяет, действительно ли предмет, попавший в дом Отеро, принадлежит МКС. Обломки были собраны и сейчас анализируются.

Это необходимо для того, чтобы определить, кто будет оплачивать счет за ремонт дома. Если деталь принадлежит НАСА, поскольку она оторвалась непосредственно от батареи, Отеро может потребовать от правительства США возмещения ущерба. Поддон, на который были погружены старые аккумуляторы, принадлежит японскому космическому агентству JAXA. Если деталь оторвалась оттуда, Отеро придется иметь дело с японским правительством.

По данным космических агентств, космический мусор вряд ли нанесет ущерб имуществу или людям. Как правило, Земли достигает лишь от 20 до 40 процентов сгоревшего в атмосфере объекта.

На сегодняшний день не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая гибели людей от космического мусора. По данным ЕКА, вероятность поражения космическим мусором в 65 000 раз ниже, чем вероятность поражения молнией.