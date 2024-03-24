На бортовую пушку F-35A были многочисленные нарекания. Инженеры приняли меры, и пушка GAU-22/A была улучшена.

F-35 считается самым современным истребителем, используемым в настоящее время. У американского истребителя-невидимки ранее были замечены некоторые проблемы.

F-35A. Изображение: ВВС США

Одну из проблем удалось устранить только сейчас — спустя 8 лет после того, как F-35A поступил на вооружение ВВС США.

«Теперь мы можем сообщить, что бортовая пушка была улучшена и работает эффективно», — заявил Расс Гоэмере, представитель проекта F-35.

реклама

F-35A ВВС — единственный вариант истребителя-невидимки, имеющий встроенную бортовую пушку. На F-35B морской пехоты и F-35C ВМФ, которые предназначены для использования на авианосцах, пушка не является внутренней. Ее можно установить под фюзеляжем, но это увеличивает радиолокационное сечение, и, таким образом, возможности скрытности снижаются.

Еще в 2016 году, когда F-35A поступил на вооружение, были замечены проблемы с бортовой пушкой. Самолеты обычно имеют проекционный дисплей (HUD). Он проецирует информацию и перекрестие бортовой пушки перед окном кабины. На F-35 нет HUD. Информация отображается на дисплеях в шлеме пилота (HMD).

Летчики-испытатели F-35 сообщили, что возможность атаки наземных целей бортовой пушкой невозможна. Продолжение испытаний в этом направлении потенциально опасно. Причиной тому являются символы на шлеме виртуальной реальности, которые закрывают цель и другую информацию. Кроме того, отображаемая целевая точка нестабильна — она будет «колебаться», вместо того чтобы оставаться на месте.

Бортовая пушка также может лишь ограниченно использоваться в воздушном бою. Целевая точка неточна при слежении за самолетом противника. Поскольку все варианты F-35 используют HMD, эти проблемы затронули не только внутреннюю пушку F-35A, но и пушки F-35B и F-35C.

В 2020 году проблемы с HMD были решены с помощью обновления программного обеспечения. Затем возникли новые серьезные проблемы с бортовой пушкой GAU-22/A F-35A.

GAU-22/A. Изображение: General Dynamics

Подвеска пушки не соответствовала дульному срезу. Это значит: GAU-22/A стреляет не туда, куда надо. В отчете Министерства обороны США за 2020 год говорится:

«По результатам испытаний нынешнего F-35A точность бортовой пушки крайне низкая».



Испытание GAU-22/A на земле. Изображение: ВВС США

Как и многие современные авиационные пушки, GAU-22/A представляет собой оружие с вращающимся блоком стволов (пушка схемы Гатлинга). Это означает, что у пушки есть несколько вращающихся стволов. Это решение снижает нагрев и износ, позволяя повысить скорострельность без повреждения бортовой пушки.

F-35 — единственный военный самолет США, использующий GAU-22/A. Распространенной пушкой Гатлинга на военных самолетах США является M61 Vulcan. 20-мм пушка с 6 стволами используется на F-14, F-16, F-18 и F-22.

Разработка GAU-22/A была необходима в целях экономии веса. Именно поэтому у нее всего 4 ствола и скорострельность 3300 выстрелов в минуту. С другой стороны, M61 Vulcan может работать со скоростью от 4000 до 6000 выстрелов в минуту.

Несмотря на то, что все известные на сегодняшний день проблемы с GAU-22/A официально решены, критика в ее адрес все еще существует. Она связана с решением ВВС США снять с вооружения культовый самолет А-10.