Швейцарская компания разработала воздушный шар, который призван показывать местонахождение потерявшихся во время походов людей. Спасательный аэростат переносится в специальном небольшом контейнере.

Даже при наличии современных технологий спасателям часто приходится нелегко в горах во время поисковых операций. Несмотря на наличие GPS-передатчиков и спутниковых телефонов, трудно точно определить местонахождение людей, потерявших ориентацию в незнакомой местности, например, из-за плохой погоды или времени суток.

Изображение: Airmarker

Поэтому швейцарский стартап Airmarker разработал устройство, ключевым элементом которого является оранжевый воздушный шар, как сообщает New Atlas. В случае чрезвычайной ситуации он подает безошибочный сигнал о местонахождении человека.

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Воздушный шар R.One поднимается и своим ярким цветом привлекает внимание к пропавшим без вести людям, которых не видно под верхушками деревьев, на горных вершинах или скалах. Шар в сложенном виде помещается в контейнере, который имеет размер с термос и весит 980 г.

Изображение: Airmarker

Человек просто удерживает яркий шар на веревке и как бы ведет поисковую группу к своему местоположению. В чрезвычайной ситуации туристы или лыжники просто поворачивают специальный клапан в контейнере R.One, в результате чего воздушный шар надувается: гелий перетекает из контейнера в мини-аэростат. Шар может подняться на высоту 45 метров и таким образом показать местонахождение пропавших людей.

Чтобы использовать баллон второй раз, производитель должен повторно наполнить контейнер. В этом случае действует скидка. R.One в настоящее время можно заказать только по предварительной записи, а первые экземпляры будут доставлены в апреле. Помимо версии для ЕС, компания также планирует версию для рынка США и другие специальные версии, например, для водных видов спорта.