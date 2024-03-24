YouTube усилил меры против использования блокировщиков рекламы, призывая пользователей отключать их или оформлять премиум-подписку, чтобы получить доступ к сервису без рекламы.

В США YouTube уже несколько месяцев активно борется с использованием блокировщиков рекламы, и в некоторых случаях пользователи, которые не хотели деактивировать такие инструменты даже после неоднократных запросов, были временно заблокированы.

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Недавно это коснулось и европейских пользователей: любой, кто использует активный блокировщик рекламы и не имеет подписки YouTube Premium, увидит всплывающее окно с сообщением о том, что такие инструменты недопустимы на платформе.

Затем YouTube просит пользователей либо отключить блокировщик рекламы, либо оформить одну из премиальных подписок, чтобы продолжить просмотр видео.

Изначально еще можно было закрыть всплывающее окно и продолжить просмотр, но позже YouTube ужесточил меры и начал блокировать воспроизведение, если блокировщик рекламы не был отключен после просмотра трех видеороликов.

Представитель YouTube объяснил, что эта мера является частью глобальной кампании. Цель состоит в том, чтобы побудить пользователей смотреть рекламу или оформить премиум-подписку.

Хотя действия YouTube против блокировщиков рекламы могут повлиять на пользовательский опыт, поскольку зрители либо терпят рекламу, либо вынуждены платить за YouTube Premium, создатели контента могут извлечь из таких мер выгоду. Больше рекламы или премиальных подписок может привести к увеличению дохода.

Некоторые пользователи обнаружили, что на уведомление YouTube об отключении блокировщика рекламы можно просто щелкнуть мышью, после чего оно больше не появляется, по крайней мере, на некоторое время. Однако неизвестно, как долго этот обходной путь будет работать. В долгосрочной перспективе, похоже, пользователям придется либо принять рекламу, либо подписаться на одну из премиальных подписок, чтобы наслаждаться бесперебойной работой серивиса.

Например, с октября 2023 года YouTube в Германии предлагает подписку YouTube Premium Lite за 5,99 евро, которая исключает большую часть рекламы на платформе, хотя ее можно увидеть только в некоторых музыкальных клипах.

Для пользователей, которые хотят полностью избавиться от рекламы, доступна обычная премиум-подписка за 11,99 евро в месяц. Эта подписка также предлагает доступ к YouTube Music без рекламы, функцию загрузки видео и возможность воспроизводить видео при выключенном экране.