19 марта комитеты ЕС проголосовали за новый закон об отмывании денег, который ограничивает использование наличных и криптовалют.

19 марта 2024 года ведущие комитеты Европейского парламента подавляющим большинством голосов проголосовали за новый закон об отмывании денег. За закон проголосовали 74 парламентария ЕС, при этом было только пять голосов против и пять воздержавшихся. Скоро будут вообще запрещены наличные платежи в бизнесе на сумму свыше €3000 в анонимной форме и свыше €10 000 в принципе. Кроме того, будут запрещены анонимные транзакции с криптовалютами на кастодиальные кошельки на любую сумму.

Изображение из открытых источников

Сторонний управляемый кошелек («кастодиальный кошелек») — это кошелек, которым управляет не пользователь, а третья сторона. Хорошим примером такого типа хранилища монет являются кошельки пользователей на криптовалютной бирже, личные ключи которых не принадлежат пользователям. Большинство криптовалютных бирж должны соблюдать обширные правила KYC («Знай своего клиента»), поэтому анонимная транзакция на такие кошельки очень маловероятна. Биржи знают, кто передает им криптоактивы, поэтому новый закон не затрагивает такие транзакции.

Однако в других областях дела обстоят иначе. Поставщики кошельков Lightning с внешним управлением, таких как Alby или Wallet of Satoshi, обычно не проводят процедуру KYC, если кто-то хочет использовать их продукт или услуги. Благодаря новому закону гражданам ЕС больше не разрешается отправлять криптовалюты на такие кошельки, управляемые извне, без KYC. Это также относится к пожертвованиям, если получатель использует «кастодиальный кошелек». Неизвестно, как можно контролировать этот запрет, если провайдеры кошельков не зарегистрированы в ЕС.

реклама

Однако цифровые активы по-прежнему могут передаваться от человека к человеку в виде транзакций между «самостоятельными кошельками», то есть с помощью кошельков с самостоятельным хранением. Аппаратные кошельки освобождаются от этого правила ЕС. Это говорит о том, что законодатели ЕС осознают сложное регулирование таких кошельков и поэтому хотят затруднить доступ к поставщикам платежных услуг, чтобы ограничить использование криптовалют. Обычно используются кошельки с внешним управлением, особенно в бизнес-операциях.

Время, которое проходит между одобрением комитетов Европейского парламента и фактическим вступлением закона в силу, может сильно различаться и зависит от нескольких факторов. Среди них: законодательная процедура, сложность закона, разногласия между государствами-членами, Европейским парламентом и Советом Европейского Союза, а также необходимость переводов и юридических и технических экспертиз. После одобрения комитетами в Европейском парламенте проводится пленарное голосование. Если есть предложения по изменениям или существенные разногласия, следует провести переговоры с советом. Закон вступает в силу обычно через 20 дней после опубликования, если иное не указано в тексте закона.

Только 0,34% криптовалютных транзакций на самом деле можно отнести к незаконной деятельности. В 2023 году, в частности, сократилась деятельность по отмыванию денег с использованием криптовалют. В конечном счете, невозможно доказать, что криптовалюты явно способствуют отмыванию денег. Преступников даже легче выследить с помощью криптовалютных операций, чем с помощью наличных денег.