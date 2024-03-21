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kosmos_news
Китай разрабатывает ядерный двигатель, который доставит космический корабль на Марс в короткие сроки
Новый двигатель китайских ученых призван доставить людей и грузы на другие планеты в рекордно короткие сроки.

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Китай на шаг приблизился к разработке ядерного ракетного двигателя. Прототип реактора для привода был построен и подвергнут первоначальным испытаниям, которые, как сообщает South China Morning Post, прошли успешно.
Изображение: APA Ядерная двигательная установка будет использоваться для запуска ракет. Она будет значительно мощнее обычных двигателей. Технология должна значительно сократить время путешествия на Марс и Луну.

Вес установки составит менее 8 тонн, сообщает South China Morning Post со ссылкой на доклад Китайской академии наук.
Прототип ядерной силовой установки. Фото: Китайская академия наук/SCMP Путешествие с Земли на Марс и обратно должно стать возможным с помощью ядерной силовой установки за 3 месяца как для автономных грузовых, так и для пилотируемых миссий. При использовании обычных двигателей расстояние между Землей и Марсом в настоящее время можно преодолеть примерно за 7 месяцев.

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Сам реактор работает на ядерном делении, а его номинальная мощность составляет 1,5 мегаватт. Ожидается, что за счет расщепления уранового топлива будет достигнута температура до 1276°С. Реактор будет охлаждаться преимущественно жидким литием. Материал имеет высокую теплопроводность и малый вес, поэтому привод может быть не очень огромного размера.

Высокие температуры требуют эффективного теплообменника, а также защиты от вредного излучения. Согласно сообщению, теплообменник реактора изготовлен из вольфрамового сплава. Это решение должно обеспечить эффективный теплообмен в контуре и в то же время защитить вредное излучение.

Огромной проблемой при разработке такого ядерного двигателя является вопрос безопасности. Что произойдет с реактором, если во время запуска ракеты что-то пойдет не так? Как можно гарантировать безопасность в случае, если реактор упадет на Землю?

В докладе нет ответов ни на один из этих вопросов. Однако статье говорится, что эти вопросы должны быть решены на следующем этапе.

Даже если Китай разрабатывает двигатель в первую очередь для межпланетных полетов, реактор может сыграть центральную роль в других проектах. Утверждается, что уменьшенная версия привода могла бы, например, снабжать энергией Марс или луноходы.

Пока неизвестно, когда будет использован такой ядерный привод. Всё зависит от многих факторов. В докладе в качестве приблизительного временного горизонта реализации проекта упоминаются 2030-е годы.

#китай #технологии #космос #луна #марс #ядерный реактор #ядерный двигатель
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