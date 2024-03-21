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Китай на шаг приблизился к разработке ядерного ракетного двигателя. Прототип реактора для привода был построен и подвергнут первоначальным испытаниям, которые, как сообщает South China Morning Post, прошли успешно.
Ядерная двигательная установка будет использоваться для запуска ракет. Она будет значительно мощнее обычных двигателей. Технология должна значительно сократить время путешествия на Марс и Луну.
Вес установки составит менее 8 тонн, сообщает South China Morning Post со ссылкой на доклад Китайской академии наук.
Путешествие с Земли на Марс и обратно должно стать возможным с помощью ядерной силовой установки за 3 месяца как для автономных грузовых, так и для пилотируемых миссий. При использовании обычных двигателей расстояние между Землей и Марсом в настоящее время можно преодолеть примерно за 7 месяцев.
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Сам реактор работает на ядерном делении, а его номинальная мощность составляет 1,5 мегаватт. Ожидается, что за счет расщепления уранового топлива будет достигнута температура до 1276°С. Реактор будет охлаждаться преимущественно жидким литием. Материал имеет высокую теплопроводность и малый вес, поэтому привод может быть не очень огромного размера.
Высокие температуры требуют эффективного теплообменника, а также защиты от вредного излучения. Согласно сообщению, теплообменник реактора изготовлен из вольфрамового сплава. Это решение должно обеспечить эффективный теплообмен в контуре и в то же время защитить вредное излучение.
Огромной проблемой при разработке такого ядерного двигателя является вопрос безопасности. Что произойдет с реактором, если во время запуска ракеты что-то пойдет не так? Как можно гарантировать безопасность в случае, если реактор упадет на Землю?
В докладе нет ответов ни на один из этих вопросов. Однако статье говорится, что эти вопросы должны быть решены на следующем этапе.
Даже если Китай разрабатывает двигатель в первую очередь для межпланетных полетов, реактор может сыграть центральную роль в других проектах. Утверждается, что уменьшенная версия привода могла бы, например, снабжать энергией Марс или луноходы.
Пока неизвестно, когда будет использован такой ядерный привод. Всё зависит от многих факторов. В докладе в качестве приблизительного временного горизонта реализации проекта упоминаются 2030-е годы.