Спотовые Ethereum-ETF вряд ли получат одобрение в 2024 году, считает эксперт по ETF Джеймс Сейффарт. Их возможное одобрение было бы воспринято как еще один бычий сигнал.

Спотовые Ethereum-ETF вряд ли получат одобрение в США в 2024 году, говорит эксперт по ETF Джеймс Сейффарт. Крипторынок с января находится в оптимистическом настроении.

Изображение из открытых источниковПосле того, как 10 января SEC одобрила первые спотовые биткоин-ETF, последующий успех аналогичных продуктов для Ethereum казался очевидным. Однако SEC раскритиковали политики за одобренные криптофонды. Сейффарт считает, что это может привести к изменению настроений в США. Именно общественное давление заставило SEC одобрить биткоин-ETF.

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Глава ведомства Гэри Генслер является критиком криптовалют и поэтому может заняться строгим регулированием. Недавно SEC отложила запуск трех спотовых Ethereum-ETF, сообщил Сейффарт в Twitter. Но это не все. Эксперт уже не верит в успех фондов в обозримом будущем. Его прежнее оптимистическое настроение улетучилось.

«Мой оптимистический взгляд на ETH-ETF изменился. Теперь мы полагаем, что они будут отклонены 23 мая», — объясняет Сейффарт.

Сейффарт и его коллега Эрик Балчунас дают фондам Ethereum 35-процентный шанс на успех в SEC. Однако ситуация в индустрии говорит против одобрения. Отношения между заявителями и Комиссией по ценным бумагам и биржам США особенно поразительны. В отличие от спотовых биткоин-ETF, сейчас не проводится уточняющих обсуждений с целью достижения консенсуса. На это обращает внимание эксперт Сейффарт:

«SEC не обсуждала детали с эмитентами. Полная противоположность биткоин-ETF осенью».

Недавно некоторые политики заявили, что Ethereum является незаконной ценной бумагой из-за премайна. Если бы SEC сделала такую же оценку, одобрение фондов было бы невозможно. Однако эксперт по ETF Сейффарт ссылается на прошлые заявления властей, согласно которым Ethereum был юридически классифицирован как товар.

Следующие президентские выборы в США пройдут в ноябре. Нынешний правящий кабинет Байдена может быть заменен республиканским правительством. Республиканская партия уже несколько месяцев занимает дружественную к криптовалютам позицию в США. Значит, после выборов SEC может одобрить запуск спотовых Ethereum-ETF.