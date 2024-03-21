Криптобиржа BitMEX 19 марта столкнулась с резким падением спотовой цены первой криптовалюты ниже $8900.

Биткоин по-прежнему растет во второй половине марта, хотя и испытывает временные спады. Пользователи торговой платформы Bitmex, вероятно, испытали сильный шок во вторник вечером, 19 марта. На бирже стоимость BTC за несколько часов упала с $67 000 до $8900, что означает потерю 90%. По словам биржи, это был просто «внезапный сбой».

Изображение из открытых источников

Сбой такого масштаба случается редко, но он, безусловно, может произойти. Это кратковременное резкое падение цены валюты, и оно очень быстро заканчивается. Столь же сильное падение курса BTC произошло на криптоплатформе Binance осенью 2021 года. Цена там упала с $65 000 до $8200 за считанные минуты. В то время это, по всей видимости, произошло из-за ошибки в торговом алгоритме институционального трейдера.

Однако причиной текущего краха могла быть массовая распродажа. Сообщается, что биткоин-кит продал 1000 BTC за короткий период времени. Монеты были обменены на стейблкоин USDT партиями от десяти до 50 биткоинов всего за два часа.

реклама

Неизвестный биткоин-кит смирился с так называемым проскальзыванием на 30%. При торговле большими объемами в торговой зоне может возникнуть так называемое проскальзывание. Проскальзывание в трейдинге означает разницу между ожидаемой и фактической ценой сделки. Биткоин-кит мог в результате потерять более четырех миллионов долларов. В конечном итоге он продал около 1000 биткоинов вместо 400, поэтому потери оказались не столь большими.

При цене $67 000 продажа 1000 биткоинов принесла бы убыток около $67 млн. С другой стороны, цена в $8900 означает, что прибыль составила всего $8,9 млн. Однако это лишь худший сценарий. Доказано, что по крайней мере несколько десятков биткоинов были проданы по цене $40 000 и ниже.

Через три с половиной часа котировки нормализовались. В конечном итоге цена биткоина на Bitmex, которая временно ограничила торговые возможности, быстро восстановилась и стабилизировалась на уровне около $67 000. По данным CoinMarketCap, в четверг, 21 марта, цена BTC находится около этого уровня.