На Украине группа мужчин призывного возраста собиралась нелегально пересечь границу с Молдовой. Перевозчик частично получил вознаграждение в криптовалюте.

Согласно сообщению пресс-службы полиции Украины, сотрудники ведомства остановили две машины в Одесской области. В машинах находилась группа мужчин призывного возраста, собиравшихся незаконно пересечь границу с Молдовой. По данным правоохранительных органов, это были уклонисты. На это обращает внимание портал forklog.

Источник изображения: Нацполиция Украины

Перевозку организовал ранее судимый за разбой и кражу житель Одессы. Группа уклонистов состояла из 8 человек. Автомобили должны были высадить их в молдавском селе. Перевозчик обещал рассказать дальнейший план действий на месте. Стоимость его услуг составляла $5300 с «клиента». Примечательно, что $1000 уклонисты обязались перевести не криптовалютный кошелек. Во время обыска полиция изъяла $17 400 и €3250. Также полиция конфисковала автомобили злоумышленника и его сообщников.

Уклонистам грозит до 9 лет тюрьмы. Злоумышленники на Украине уже не в первый раз используют криптовалюту в незаконных целях. Еще в 2022 году был одобрен новый закон большинством депутатов (272 из 450) в украинском парламенте («Верховной Раде»). Он направлен на создание «легального рынка виртуальных активов» в проблемной стране. Это не означает, как в Сальвадоре, что биткоин станет официальным платежным средством.

реклама

Власти могут официально выдавать лицензии поставщикам услуг виртуальных активов, а регулятор будет контролировать этот новый рынок. Это означает новый источник налогов для Украины.

Государства ждут от этого больших налоговых поступлений — денег, остро необходимых в кризисных ситуациях. В стране надеются, что в государство можно будет привлечь больше криптовалютных компаний и инвесторов.

Однако, как видно, либерализация регулирования в отношении цифровых активов не всегда вписывается в рамки закона. Ранее владелец микроавтобуса также предпринял попытку вывести уклонистов из Украины — на этот раз в Россию — и так же требовал оплату услуг в криптовалюте.

Изображение из открытых источников

В России делают ставку на жесткое регулирование криптоактивов вместо их запрета.



