Nvidia создает процессор для эпохи генеративного искусственного интеллекта.

До сих пор чип H100 позволял Nvidia оставаться третьей по стоимости компанией в мире с рыночной капитализацией более $2 трлн. Перед новейшим ИИ-суперчипом, который Nvidia представила на конференции GTC (присутствовало 11 000 участников), стоит другая, более масштабная задача. Он должен позволить компании стать лидером в сфере ИИ.

Два графических процессора нового типа B200 объединены в GB200 с процессором Grace, образуя суперчип Grace Blackwell. Это новая эпоха во вселенной ИИ.

Чип Blackwell от Nvidia. Изображение: NvidiaСообщается, что по сравнению с H100 чип B200 выполняет вычисления LLM (большая языковая модель) в 30 раз быстрее и потребляет в 25 раз меньше энергии. Процесс вывода результата требует больших вычислительных ресурсов, поскольку модель должна пройти через миллионы или даже миллиарды параметров, чтобы сгенерировать наиболее подходящий ответ. Эффективность и точность этих процессов вывода являются центральными темами исследований в области искусственного интеллекта и машинного обучения.

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Nvidia видит среди своих клиентов ведущие мировые технологические гиганты и компании, занимающиеся искусственным интеллектом. Никогда прежде ни одна компания не могла назвать в пресс-релизе руководителей такого количества крупных технологических компаний, презентуя новые продукты и партнерские отношения, как это сделала Nvidia. Речь идет о следующих руководителях:

Сундар Пичаи, генеральный директор Alphabet и Google

Энди Ясси, президент и генеральный директор Amazon

Майкл Делл, основатель и генеральный директор Dell Technologies

Демис Хассабис, соучредитель и генеральный директор Google DeepMind

Марк Цукерберг, основатель и генеральный директор Meta

Сатья Наделла, исполнительный председатель и генеральный директор Microsoft

Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI

Ларри Эллисон, председатель и технический директор Oracle

Илон Маск, генеральный директор Tesla и xAI

Для чего же будет использоваться Blackwell? Новый суперчип обеспечивает обучение ИИ в реальном времени и LLM-выводы для моделей с числом параметров до 10 триллионов. Для сравнения: GPT-4, самая мощная на сегодняшний день модель искусственного интеллекта в мире, использует около 1,7 триллиона параметров. Это означает, что суперчипы Nvidia готовы к следующему поколению моделей ИИ (например, видеомодели Sora от OpenAI) и, вероятно, станут основой для следующего эволюционного шага мира ИИ.

«AWS, Google Cloud, Microsoft Azure и Oracle Cloud Infrastructure будут одними из первых поставщиков облачных услуг, предлагающих продукты на базе Blackwell, как и компании NVIDIA Cloud Partner Program Applied Digital, CoreWeave, Crusoe, IBM Cloud и Lambda», — говорится в пресс-релизе Nvidia.

Основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг в своем программном докладе на конференции называет чипы, разработанные специально для ИИ, «ускоренными вычислениями» (ускорителями). По его словам, ускоренные вычисления — это резкое увеличение скорости по сравнению с вычислениями общего назначения в каждой отрасли.