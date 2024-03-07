Завод Tesla в Германии уже давно критикуют так называемые экоактивисты. Недавно снабжающую электричеством гигафабрику высоковольтную опору пытались поджечь.

Завод Tesla в Грюнхайде остановил производство из-за поджога.опоры ЛЭП Об этом стало известно 6 марта. Volcano Group, левая экстремистская организация, взяла на себя ответственность за атаку на высоковольтную опору, которая отключила электроснабжение на гигафабрике (завод Tesla по производству аккумуляторов для электромобилей), а также в близлежащих деревнях и городах.

Сборка электромобиля на заводе в Грюнхайде. Фото: Tesla

реклама





В распространенном в сети письме организации осуждаются «экстремальные условия эксплуатации» Tesla и содержится призыв к «полному разрушению гигафабрики».

После эвакуации завода, который, вероятно, не сможет снова запуститься до следующей недели, ущерб, нанесенный Tesla, уже оценивается в девятизначном диапазоне - так что он, вероятно, близок к отметке в миллиард евро. Маск назвал предполагаемых преступников в посте на платформе X «самыми тупыми экотеррористами в мире».

Инцидент затронул не только завод, но и многие домохозяйства в Берлине и Бранденбурге, которые остались без электричества. Кстати, в сентябре прошлого года завод в Германии уже пытались пожечь, тогда ущерб оказался не таким значительным.

Volcano Group, которая взяла на себя ответственность за атаку, опубликовало соответствующее письмо. Сейчас его изучает полиция. Организация была основана примерно в 2011 году и с тех пор неоднократно совершала поджоги. Левая экстремистская группировка уже вывела из строя силовой кабель, который снабжал электроэнергией строительную площадку завода Tesla в 2021 году.



В письме Volcano Group сказано: «Ни одна машина Tesla в мире не должна быть в безопасности от нашего пылающего гнева».

Гигафабрика в Грюнхайде подвергалась критике с самого начала строительства. Со стороны экологов высказывались опасения, в частности, по поводу местного водоснабжения и выбросов химикатов. Между тем строительство завода, на котором вскоре начнется производство электромобиля стоимостью 25 000 евро, финансировалось из бюджета Германии. Сейчас снова идут протесты против расширения завода: несколько дней назад около 100 экологов заняли близлежащий лес, разместившись в палатках и домиках на деревьях.