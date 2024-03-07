Обновление Dencun призвано ознаменовать наступление эры шардинга. На фоне предстоящего апгрейда растет курс Ethereum.

Ethereum, вторая по показателю капитализации криптовалюта на рынке после биткоина, в настоящее время вслед за лидером рынка готовится протестировать новый ценовой максимум. Актив показывает рост на 66% за месяц.

Логотип Ethereum. Фото из открытых источниковETH за это время преодолел отметку в $3800 и стремится к $4000. Токену нужно прибавить 21% до достижения своей максимальной стоимости, которая в ноябре 2021 года составила $4890.

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Итак, в настоящее время Ethereum демонстрирует восходящий тренд. С одной стороны, конечно, на это влияет рост биткоина, который во вторник достиг нового рекордного максимума (более $69 000) после массового притока средств в новые спотовые ETF. С другой стороны, после некоторого затишья Ethereum снова предстоит техническое обновление. Апгрейд называется Dencun и призван ознаменовать поворотный момент в масштабируемости и эффективности блокчейна с Proof-of-Stake.

По данным Ethereum Foundation, курирующего дальнейшее развитие блокчейна, обновление Dencun состоится 13 марта 2024 года ровно в 10:55 по московскому времени. В настоящее время все идет по плану. Обновление уже успешно реализовано в тестовых сетях, поэтому теперь изменению должна последовать и основная сеть. Прежде всего, Dencun предлагает ввести эфемерные блоки данных с помощью EIP-4844, также известного как «Protodanksharding». Впоследствии это должно помочь снизить комиссию за транзакции уровня 2.

Обновление Dencun, название которого представляет собой комбинацию наименований слоев консенсуса (Deneb) и исполнения (Cancun), направлено на повышение доступности данных и создание основы для шардинга. Шардинг считается ключевой технологией для повышения масштабируемости Ethereum. С Dencun сеть делается первый шаг к шардингу.

Шардинг будет заключаться в следующем: валидаторам больше не придется вычислять всю базу данных, а только ее части.

«Благодаря шардингу валидаторам больше не нужно хранить все эти данные самостоятельно, а вместо этого они могут использовать методы обработки данных, чтобы подтвердить, что данные были предоставлены сетью в целом. Это значительно снизит стоимость хранения данных на уровне 1, поскольку требуется меньше оборудования», — сообщает Ethereum Foundation.

Тогда можно было бы запускать Ethereum, например, на смартфоне; 100 000 или более транзакций в секунду (tps) могли бы стать реальными. Текущее значение — 15 tps.

На самом деле шардинг должен был появиться вместе с переходом Ethereum от Proof-of-Work к Proof-of-Stake в 2022 году, но затем был отделен от него. Теперь 2024 год может стать годом шардинга, что будет очень важно для масштабирования Ethereum. Больше дешевых транзакций в секунду сделает блокчейн подходящим для крупномасштабных приложений.

Чего Ethereum явно не хватает по сравнению с биткоином с точки зрения ценового развития, так это ETF, которые торгуются на Уолл-стрит. Хотя уже существует 10 спотовых ETF на биткоины, одобренных Комиссией по ценным бумагам и биржам США, SEC до сих пор блокировала заявки на сопоставимые ETF на Ethereum.