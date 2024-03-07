Новая функция в старых смартфонах включает в себя поиск с помощью ИИ. Pixel Watch также получают новые функции.

Google добавляет функции искусственного интеллекта в свои телефоны Pixel с последним обновлением. Раньше только владельцы Pixel 8 или Pixel 8 Pro и Samsung Galaxy S24 могли использовать функцию «Круг для поиска» на основе искусственного интеллекта. Теперь можно использовать интеллектуальный поиск изображений на Pixel 7 и 7 Pro, как объявила Google.

Изображение: GoogleС помощью функции «Круг для поиска» можно искать нужные объекты, обводя их на дисплее. Если вы видите туфли, которые вам нравятся, в Instagram, то можете обвести их в кружок и поискать. Это решение избавляет от необходимости использовать более громоздкий путь через приложение Lens. Раньше для визуального поиска нужно было сохранить изображение и загрузить его в приложение.

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Чтобы активировать «Круг для поиска», необходимо нажать и удерживать кнопку «Домой» в середине панели навигации или, если активировано управление жестами, белую полосу внизу экрана.

Первое поколение Pixel Watch также будет оснащено новыми функциями, которые уже знакомы владельцам Pixel Watch 2.

Новые функции Pixel Watch. Фото: Google Теперь можно установить целевые скорости для тренировок. Часы автоматически определяют перерывы в определенных видах спорта и сигнализируют о завершении тренировки. Также записываются уровни сердечного ритма.

Дыхательные упражнения тоже являются новинкой для первого поколения Pixel Watch. Приложение Fitbit Relax поможет выполнить различные упражнения. Также можно отображать на часах маршруты общественного транспорта.